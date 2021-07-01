В Бурятии локдаун собирает «жатву» штрафов

С начала режима самоизоляции проверками мобильных групп охвачено в два раза больше объектов



В Бурятии с начала введения режима самоизоляции кратно увеличено количество мобильных групп по контролю за соблюдением мер профилактики COVID-19. На этой неделе количество проверенных объектов увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущими неделями, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В Улан-Удэ только за минувшие сутки проверено 390 объектов и 541 житель. Проведена 751 профилактическая беседа о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции, самоизоляции. На блокпостах проверено 3286 транспортных средств, 129 автомобилей не смогли продолжить движение в связи с отсутствием документов, подтверждающих возможность нарушать режим самоизоляции.



Всего по республике составлено 176 протоколов об административном правонарушении в отношении тех, кто пренебрегает мерами профилактики коронавирусной инфекции. В том числе протоколы, составленные сотрудниками МВД, государственной противопожарной службы и Росгвардии. Напомним, в период борьбы с распространением COVID-19 эти ведомства и службы так же привлечены к профилактике коронавируса наряду с государственными и муниципальными служащими.



За нарушение масочного режима к административной ответственности будут привлечены должностные лица организаций торговли и сферы обслуживания: ТК «МТС» на пр. 50-летия Октября, магазина «Продукты» на ул. Столичная, 3, бутика № 39 ТП «Фортуна», VDS Маркет на пр. Автомобилистов, шиномонтажа на ул. 3-я Транспортная, магазина «Фикс-прайс» на ул. Ключевская, автомойки «Мегамойка» на ул. Сахьяновой.



Нарушения в организации термометрии сотрудников выявлены в магазинах «Rich Family» на пр. Автомобилистов и павильоне «Молочные продукты» ул. Тулаева.



Особым дезинфекционным режимом пренебрегали в кафе «Буян хэшэг» на ул. Залесная. За нарушение режима проветривания составлены протоколы в магазинах «Янта» на бульваре Карла Маркса и «Провинция» на ул. Волочаевская.



За работу без регистрации на портале «Работающая Бурятия» к административной ответственности привлекут 13 организаций. Это павильон «Молочная продукция» на ул. Тулаева, павильон «Овощи и фрукты» на ул. Ключевская, ООО НКК «Профзайм» на ул. Ключевская, павильон «Овощи и Фрукты» на ул. Бограда, павильон фастфудной продукции «Papa`s Kitchen» на ул. Корабельная, ООО «НЛ Континент Восточная Сибирь» на ул. Балтахинова, ИП Батуев, павильон «Продукты» на ул. Воровского, павильон безалкогольных напитков «Точка» на ул. Корабельная, киоск фастфудной продукции «Мега Шаурма» на ул. Корабельная, кафе «Burger snoopy» на ул. Смолина, ИП Идрисова, павильон «Продукты» на ул. Воровского, пивной бар «Sibeeria» на ул. Толстого, ИП Леонова, магазин «Продукты» на ул. Корабельная.



Фото: egov-buryatia.ru



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