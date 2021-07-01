В Бурятии нашли паука, похожего на Путина

Впрочем, другие горожане посчитали, что паук переболел коронавирусом



В улан-удэнском паблике «Аноним 03» местный житель выложил фотографию необычного паука, которого он обнаружил у своего дома.



- Сегодня утром у себя на участке обнаружили вот такого красавца! Страшно красивый, - поделился анонимный автор.



Под постом появилось множество восторженных комментариев. К слову, многие жители поделились, что изображение на брюшке паука напомнило им Владимира Путина.



- На Путина похож, - пишет комментатор.



- Сыну тоже показалось, что на Путина похож, - добавляет горожанка.



Впрочем, другим жителям показалось совсем другое: «похоже на лицо инопланетянина», «Волан-де-Морт», «какой-то ковидный паучок», «вот ты значит какой, индийский штамм», комментируют горожане.





фото: Аноним 03

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