В Бурятии нашли паука, похожего на Путина

Впрочем, другие горожане посчитали, что паук переболел коронавирусом
В улан-удэнском паблике «Аноним 03» местный житель выложил фотографию необычного паука, которого он обнаружил у своего дома.
- Сегодня утром у себя на участке обнаружили вот такого красавца! Страшно красивый, - поделился анонимный автор.
Под постом появилось множество восторженных комментариев. К слову, многие жители поделились, что изображение на брюшке паука напомнило им Владимира Путина.
- На Путина похож, - пишет комментатор.
- Сыну тоже показалось, что на Путина похож, - добавляет горожанка.
Впрочем, другим жителям показалось совсем другое: «похоже на лицо инопланетянина», «Волан-де-Морт», «какой-то ковидный паучок», «вот ты значит какой, индийский штамм», комментируют горожане.
фото: Аноним 03
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