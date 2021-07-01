В Улан-Удэ утвержден план мероприятий по прохождению летнего паводка

Он включает в себя очистку русел реки Воровка и ручья Байдонов ключ



В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства обязали ликвидировать несанкционированные свалки, убрать бункерные площадки, попадающие в зону подтопления, очистить русла реки Воровка и ручья Байдонов ключ. А также - обследовать муниципальные гидротехнические сооружения, обеспечить контроль за их состоянием в период прохождения паводка.



Таковы некоторые из 32-х пунктов комплексного плана мероприятий по прохождению летнего паводка, утвержденного мэрией города, сообщили в ее пресс-службе. За каждый пункт назначены ответственные структурные подразделения администрации Улан-Удэ, муниципальные ресурсоснабжающие организации, районные администрации. Кроме того, сформирован состав городской противопаводковой комиссии,



Среди планируемых мероприятий: создание в необходимых объемах материально-технических и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения; ежемесячная проверка системы оповещения населения; проверка готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий летнего паводка; уточнение зон возможного затопления, расчетов по эвакуации людей. До середины июля районные администрации подготовят резервные емкости для питьевой воды в случае, если централизованная подача будет ограничена.



Управление по ЧС, районные администрации продолжают подготовка пунктов временного проживания для граждан, попадающих в зоны возможного затопления. Будут проводиться сходы граждан для информирования о порядке действий при угрозе и возникновении ЧС, о необходимости самостоятельной подготовки населения к паводкам и обеспечению сохранности имущества.



При возникновении угрозы подтопления МУП «Водоканал» увеличит кратность лабораторных исследований воды, организовывает ее подвоз. С начала эвакуационных мероприятий будет организовано размещение населения и имущества в пунктах длительного проживания, обеспечена охрана пунктов длительного размещения, организовано питание, медицинская помощь пострадавшим при паводке. В соответствии с законодательством администрации районов города должны организовать оказание материальной помощи пострадавшим, оценить причиненный ущерб.



Председателем городской противопаводковой комиссии назначен первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский, его заместителями – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев и начальник Управления по ЧС Валерий Вильдавский.



Правда, уровни воды в Селенге и Уде пока далеки от критичных даже после идущих сейчас дождей.



Фото: ulan-ude-info.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.