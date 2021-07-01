В Этнографическом музее Бурятии у оленей и яков появилось потомство

«Сейчас они окрепнут и будут готовы к встрече с вами», - пишут сотрудники





В живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья пополнение – у яков и оленей появились детеныши.



- В уголке живой природы нашего музея жизнь идёт своим чередом, по графику кормления, уборка и водопой. Пришло время появиться малышам у яков и пятнистых оленей: у яков родились два крепыша-сыночка, а у пятнистых оленей - две красавицы дочки. Такое равновесие в природе! – рассказали сотрудники.







Работники живого уголка добавили, что малыши сразу встали на ножки и даже пытаются , глядя на родителей, щипать травку.



- Сейчас они окрепнут и будут готовы к встрече с вами, наши любимые посетители! – поделились в соцсетях музея.







фото: Этнографический музей народов Забайкалья В живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья пополнение – у яков и оленей появились детеныши.- В уголке живой природы нашего музея жизнь идёт своим чередом, по графику кормления, уборка и водопой. Пришло время появиться малышам у яков и пятнистых оленей: у яков родились два крепыша-сыночка, а у пятнистых оленей - две красавицы дочки. Такое равновесие в природе! – рассказали сотрудники.Работники живого уголка добавили, что малыши сразу встали на ножки и даже пытаются , глядя на родителей, щипать травку.- Сейчас они окрепнут и будут готовы к встрече с вами, наши любимые посетители! – поделились в соцсетях музея.фото: Этнографический музей народов Забайкалья

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