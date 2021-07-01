В Бурятии осужденный построил макет Удинского острога

Он создан к 355-летию Улан-Удэ
В ИК-8 УФСИН России по Бурятии завершились работы по изготовлению макета Удинского острога. Автором этого проекта стал осужденный Эдуард Абдрахимов, чьи скульптуры уже украшают территорию исправительного учреждения.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН по РБ, на переднем плане композиции расположена постройка, служившая воротами острога, одновременно являлась часовней. С обратной стороны постройки расположен частокол. С двух сторон от ворот возвышаются сторожевые башни, одна из которых расположена напротив поклонного креста на Батарейной горе.
Макет, на создание у которого у осужденного ушел один месяц, создавался к 355-летию Улан-Удэ по книге-путеводителю по городу краеведа Анатолия Жалсараева.
Фото: УФСИН России по РБ
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