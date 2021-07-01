Центральный банк России рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов

Правительство Бурятии в связи с введенным локдауном разработало региональный пакет антикризисных мер для бизнеса



Банк России рекомендовал кредитным организациям регионов продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 октября 2021 года, сообщает Финкульт.инфо.



Рекомендация разработана с целью оказания помощи заемщикам в связи с введением дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.



Кредиторы, при обращении граждан, переболевших COVID-19 или столкнувшихся с существенным снижением доходов, будут должны проводить реструктуризацию по собственным программам с даты обращения. Критерий по болезни коронавирусом будет учитываться и в отношении членов семьи заемщика. Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения заемщиков, которые ранее уже реструктуризировали свои долги. В таких случаях заемщику не будут начисляться неустойка, штраф или пени за несвоевременную выплату долгового обязательства.



В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физлицам, зарегистрированным в качестве «самозанятых», ЦБ РФ также рекомендует кредиторам удовлетворять заявление заемщика и не начислять штрафные санкции. Правила реструктуризации должны распространяться и на субъекты МСП, которые ранее обращались за этой услугой.



ЦБ РФ отмечает, что реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика - соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй.



Правительство Бурятии, в свою очередь, в связи с введенными ограничительными мероприятиями из-за высокого роста заболеваемости COVID-19, разработало региональный пакет антикризисных мер. Как отмечал глава республики Алексей Цыденов, предприятиям, которые попали под ограничение с 12 июня (фудкорты, детские развлекательные центры, кинотеатры и т.д.) будет выплачена субсидия в размере федерального уровня МРОТ на каждого работника с учетом начислений, т.е. дополнительно еще 30%.



Также на сегодняшний день разрабатывается и будет принят в ближайшее время дополнительный пакет мер поддержки для организаций, попавших под ограничения, введенные с 27 июня. Предварительно решено предоставить предпринимателям возмещение части затрат на заработную плату, отсрочку по действующим займам и освобождение от арендных платежей. Также субъекты предпринимательской деятельности, попавшие под ограничения, получат двухмесячную отсрочку на основной долг и проценты по действующим займам по линии инфраструктуры поддержки МСП.



Дополнительными условиями для получения субсидии станут: нахождение в реестре малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 июня 2021 года, сохранение численности наемных работников до 1 сентября и предоставление в порядке, установленном статьей 102 Налогового кодекса РФ, согласия на признание общедоступными сведений, составляющих налоговую тайну, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru



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