В Улан-Удэ на контрольно-пропускном пункте развернули уже 122 автомобиля

Граждане пытались уехать на отдых в период локдауна



С 27 июня начал работу круглосуточный контрольно-пропускной пункт на Верхней Березовке. Сотрудники контролируют передвижение в направлении Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов в период локдауна.



За первые четверо суток сотрудники администрации города и УГИБДД проверили 1881 автомобилей. Из-за отсутствия подтверждающих документов развернуто уже 122 автомобиля.



- Пункт контроля работает в круглосуточном режиме до окончания периода самоизоляции населения. Основанием для выезда из города могут быть наличие дачного дома с подтверждающими документами, районная прописка, разрешенная трудовая деятельность, - сообщил заместитель начальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.



Напомним, в связи с вводом тотального режима самоизоляции в Бурятии с 27 июня по 11 июля приостановлено заселение в коллективные средства размещения, за исключением организованных туристических групп, которые сопровождают туроператоры из утвержденного Министерством туризма реестра.



Кроме того, в места отдыха допускаются лица, которые забронировали и оплатили бронирование до 23 июня 2021 года. К подтверждающим документам бронирования и оплаты гостиницы или отеля относятся:

- бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы;

- фирменный бланк организации - коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;

- документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации - коллективного средства размещения.



Отметим, для заселения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА, полученные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.





фото: администрация города

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