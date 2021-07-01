Житель Бурятии задушил жену после недельного запоя

После он пытался реанимировать супругу, но у него это не получилось



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве жены, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, мужчина и женщина проживали вместе на протяжении четырнадцати лет в селе Покровка Прибайкальского района. После недельного непрерывного запоя утром 18 ноября 2020 у себя дома в ходе беседы между супругами произошла ссора, пьяная женщина стала оскорблять мужа. Не выдержав эмоционального давления с ее стороны, обвиняемый подбежал к супруге и задушил ее. Через некоторое время мужчина пытался реанимировать ее, но от полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»



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