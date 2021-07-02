В Улан-Удэ 12 домов незаконно признали аварийными

По итогам прокурорской проверки чиновники мэрии получили представление





По итогам проверки прокуратуры выявлены нарушения законодательства, допущенные Комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ при признании 12 домов на улице Тобольской аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

По странному стечению обстоятельств ни один из собственников не был уведомлен о проводимой городом работе, исключая заявителей, которые подали документы на признание домов аварийными. Ими оказались наниматели муниципальных жилых помещений, в последующем после расселения им будет предоставлено равнозначное муниципальное жилье. А собственникам жилья, которых большинство, будет выплачена денежная компенсация, размер которой беспокоит граждан уже сейчас. Кроме того, людям не понравилось, что все этапы признания их домов аварийными – экспертиза технического состояния, работа межведомственной комиссии и финальные заключения по каждому зданию – прошли незаметно от них.





Кроме этого, в заключениях о техническом состоянии жилых домов были обнаружены грубейшие несоответствия, ошибки и нестыковки. Так, по ряду домов вложены фотографии элементов и конструкций других жилых объектов, указан неверный процент износа зданий, года постройки и т.д.





Все эти факты были выявлены в ходе рейда ОНФ, в котором приняли участие специалисты профильных ведомств и сами жители. Итогом стало решение обратиться в суд по оспариванию заключения межведомственной комиссии. А эксперты Народного фронта направили письмо в прокуратуру Бурятии для проверки законности признания домов аварийными.





Напомним, в апреле в ОНФ поступило обращение инициативной группы жителей с жалобой на незаконное признание их домов по улице Тобольской аварийными. Это произошло в марте 2021 года, после чего все 12 домов были исключены из программы капремонта распоряжением городской администрации. Жильцы же узнали об этом только тогда, когда к ним перестали поступать счета за капитальный ремонт.Сами жильцы выступают против такого решения, поскольку их дома находятся во вполне добротном состоянии. Кроме того, недавно в них проходил ремонт. Так, в 2018 году к домам провели канализацию и водоснабжение, жители установили на свои средства новые двери и окна, а фонд капремонта отремонтировал систему электроснабжения. Только на установку канализации и водоснабжения жители вложили с каждой квартиры дополнительно по 20 тысяч рублей.Выпавшими из списка аварийных остались четыре дома, аналогичные по году постройки и общему состоянию. Возможно, причиной этого стало отсутствие в них нанимателей муниципального жилья. В этом году, со слов одного из жителей, к ним поступило предложение от администрации подать заявление на признание их домов аварийными, причем экспертизу город готов был сделать за свой счет.«Прокуратура установила, что вопреки федеральному законодательству члены межведомственной комиссии не проводили обследование 12 домов на предмет соответствия жилых помещений санитарным и техническим нормам и правилам, а сами граждане к участию в работе комиссии ни в коей мере не привлекались, - прокомментировал эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев. - Мы изучили материалы прокурорской проверки и приняли решение о необходимости обращения в суд для оспаривания заключения межведомственной комиссии как самими гражданами, так и с возможным участием органов прокуратуры».По результатам проверки прокуратуры председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ внесено представление об устранении нарушений закона.Фото: ОНФ