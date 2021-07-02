В Улан-Удэ 12 домов незаконно признали аварийными

По итогам прокурорской проверки чиновники мэрии получили представление
По итогам проверки прокуратуры выявлены нарушения законодательства, допущенные Комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ при признании 12 домов на улице Тобольской аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Напомним, в апреле в ОНФ поступило обращение инициативной группы жителей с жалобой на незаконное признание их домов по улице Тобольской аварийными. Это произошло в марте 2021 года, после чего все 12 домов были исключены из программы капремонта распоряжением городской администрации. Жильцы же узнали об этом только тогда, когда к ним перестали поступать счета за капитальный ремонт.
По странному стечению обстоятельств ни один из собственников не был уведомлен о проводимой городом работе, исключая заявителей, которые подали документы на признание домов аварийными. Ими оказались наниматели муниципальных жилых помещений, в последующем после расселения им будет предоставлено равнозначное муниципальное жилье. А собственникам жилья, которых большинство, будет выплачена денежная компенсация, размер которой беспокоит граждан уже сейчас. Кроме того, людям не понравилось, что все этапы признания их домов аварийными – экспертиза технического состояния, работа межведомственной комиссии и финальные заключения по каждому зданию – прошли незаметно от них.
Сами жильцы выступают против такого решения, поскольку их дома находятся во вполне добротном состоянии. Кроме того, недавно в них проходил ремонт. Так, в 2018 году к домам провели канализацию и водоснабжение, жители установили на свои средства новые двери и окна, а фонд капремонта отремонтировал систему электроснабжения. Только на установку канализации и водоснабжения жители вложили с каждой квартиры дополнительно по 20 тысяч рублей.
Кроме этого, в заключениях о техническом состоянии жилых домов были обнаружены грубейшие несоответствия, ошибки и нестыковки. Так, по ряду домов вложены фотографии элементов и конструкций других жилых объектов, указан неверный процент износа зданий, года постройки и т.д.
Выпавшими из списка аварийных остались четыре дома, аналогичные по году постройки и общему состоянию. Возможно, причиной этого стало отсутствие в них нанимателей муниципального жилья. В этом году, со слов одного из жителей, к ним поступило предложение от администрации подать заявление на признание их домов аварийными, причем экспертизу город готов был сделать за свой счет.
Все эти факты были выявлены в ходе рейда ОНФ, в котором приняли участие специалисты профильных ведомств и сами жители. Итогом стало решение обратиться в суд по оспариванию заключения межведомственной комиссии. А эксперты Народного фронта направили письмо в прокуратуру Бурятии для проверки законности признания домов аварийными.
«Прокуратура установила, что вопреки федеральному законодательству члены межведомственной комиссии не проводили обследование 12 домов на предмет соответствия жилых помещений санитарным и техническим нормам и правилам, а сами граждане к участию в работе комиссии ни в коей мере не привлекались, - прокомментировал эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев. - Мы изучили материалы прокурорской проверки и приняли решение о необходимости обращения в суд для оспаривания заключения межведомственной комиссии как самими гражданами, так и с возможным участием органов прокуратуры».
По результатам проверки прокуратуры председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ внесено представление об устранении нарушений закона.
Фото: ОНФ
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