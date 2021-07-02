В Бурятии новый антирекорд суточного прироста COVID-19 – 329 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 45 232



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 45 232. Это на 329 случаев больше, чем было в четверг. Поставлен новый антирекорд суточного прироста. Из новых случаев 52% (23 080) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1262 человек, 20 – за минувшие сутки человек (в возрасте до 65 лет – 3 человека, в возрасте 65 лет и старше - 17 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 225 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 19 977 человек.



В стационарах получают лечение 3 258 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 865. В отделениях реанимации находится 184 пациента (из них старше 65 лет – 93), на ИВЛ – 136 пациента (из них старше 65 – 63), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 101.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 601 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 41421 (+187) человек, дополнительно сняты с наблюдения 858 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 533 коек: занято – 3 258, свободно – 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 92,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований 7 902 человек, с нарастающим итогом – 1 142 200 человек.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.