В Забайкалье молодой мужчина убил мать

Поводом стал конфликт, вспыхнувший во время совместного распития спиртного



В Забайкалье 30 июня в одном из домов села Нарын-Талача Карымского района было обнаружено тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве матери задержан ее 38-летний сын, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Следователи выехали к месту обнаружения тела. Совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, допрошены жители села, устанавливались очевидцы.



Вечером того же дня следователи задержали подозреваемого. На допросе мужчина признался в убийстве матери и рассказал, что в ходе конфликта, возникшего после совместного употребления спиртного, он несколько раз ударил женщину ножом. Во время проверки показаний на месте подозреваемый продемонстрировал свои действия.



Следователи предъявили мужчине обвинение. Сегодня следователи будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. По действующему законодательству мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: СКР



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