В Улан-Удэ «умные дороги» обрастают скандалами

Чиновников мэрии обвинили в серьезных ошибках в торгах на 300 миллионов рублей



Неприятный поворот наблюдается вокруг огромного, многомиллионного муниципального проекта по модернизации дорожной сферы Улан-Удэ. Внедрение интеллектуальной транспортной системы забуксовало на этапе проведения торгов. Конкурсная документация вызвала вал претензий от потенциальных подрядчиков.



Электронная слежка усилится



«Номер один» ранее уже сообщал своим читателям о планах городских властей коренным образом усовершенствовать систему организации движения машин, пешеходов и другого, связанного с этим. Тут не про привычное обновление асфальта и укладку плитки на тротуарах, а про цифровизацию, информационные технологии.



В столице Бурятии должна появиться Интеллектуальная транспортная система (ИТС). Речь идет о широком внедрении автоматизированных, а также роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.



Основой основ станет, напомним, невиданная в Улан-Удэ мощная и разветвленная электронная система слежки за автотранспортом и людьми. Город «нашпигуют» всевозможными камерами и датчиками. Ранее созданные системы слежки будут интегрированы в общую систему. Роль компьютерных систем в дорожном движении резко повысится. И не только в нем.



Проектная документация готова. Сегодня воплощение суперпроекта находится на стадии поиска подрядчика, который займется уже непосредственными работами по организации Интеллектуальной транспортной системы «в натуре». Объявлены торги. Начальная (максимальная) цена установлена городом на уровне 305 млн рублей.



Заказчиком выступает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ. Однако конкурс по поиску подрядчика «споткнулся» на первых же шагах. Конкурсная документация вызвала поток претензий от заинтересованных компаний.



Подача заявок началась в конце мая, но уже к концу июня в Управление ФАС по Республике Бурятия поданы жалобы от трех компаний: «Элмонт», «Швабе-Москва» и «РСК». Из них две фирмы московские и одна из Иркутской области. По требованию контрольного органа определение подрядчика приостановили.



Обвинили в ошибках



Говорить о том, что мэрия допустила ошибки в суперконкурсе, пока рано. «Антимонопольщики» республики рассматривают обращения и рано или поздно должны сделать вывод о том, обоснованны претензии или нет. Как видим, «сражение» за право осваивать жирный бюджетный подряд началось с дальних подступов – с конкурсной документации.



Одна из претензий, выдвинутых в адрес комитета по транспорту, – при публикации документов торгов он неверно выбрал код.



Улан-удэнские чиновники указали, что речь идет про «работы по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, а также взлетно-посадочных полос аэродромов».



Один из жалобщиков высказал мнение, что такие работы проектно-сметная документация не предусматривает. «Улично-дорожная сеть не включает в элементы системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры (светофорные объекты, системы фиксации дорожной обстановки)», - написала компания в бурятский УФАС.



Теперь там тщательно проверяют этот довод. Ведь в жалобе даже выдвинута мысль, что, «выбирая неверный код по ОКПД, устанавливается неправильный способ определения поставщика, в данном случае «открытый конкурс в электронной форме» вместо «электронного аукциона». Этим заказчик ограничивает круг участников закупки.



Среди других выдвигаемых доводов жалобщиков – заказчик с нарушениями описал предмет закупки. В частности, электронное оборудование – криптографический шлюз и межсетевой экран.



Например, фирму возмутило, что в технических и физических требованиях (пропускная способность, число одновременных соединений, требования к портам, вес и др.) не указаны диапазоны значений, а значит, никакие другие продукты не подойдут под эти характеристики.



Здесь, наверное, жалобщики заподозрили некий намек на то, что кое-какие условия конкурсной документации могут быть «заточены» под сугубо конкретный продукт, поставщика.



УФАС попросили вынести предписание об устранении указанных вопросов. Претензии оказались самые разные. В том числе связанные с компьютерной безопасностью.



Один из жалобщиков посчитал, что потенциальные участники конкурса, ознакомившись с документацией, не могут однозначно (в связи с противоречивостью документации) определить, введен ли в данной закупке запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств. Как известно, по этому поводу существует постановление российского правительства от 2015 года. Однако есть случаи, когда запрет невозможно соблюсти.



Поднят и вопрос о приемке, оплате оборудования.



«В нарушение требований закона о контрактной системе заказчиком в контракте не установлен порядок приемки товаров, срок приемки товара, срок оплаты поставленного товара, места поставки, срока подписания документа о приемке товара», - пожаловались в бурятский УФАС.



Выдвинуты также другие претензии.



В мэрии знают о жалобах и прокомментировали неприятные события вокруг муниципального суперконкурса.



Вопросы связаны в первую очередь со сложной закупкой, объединяющей большой комплекс работ по внедрению Интеллектуальной транспортной системы города. Перед Улан-Удэ, как и перед другими регионами, стоит беспрецедентная и амбициозная задача по созданию инновационной системы, позволяющей повысить эффективность всей транспортной инфраструктуры страны, сказали в комитете, который в рамках конкурса выступает заказчиком.



Далее чиновники заверили: «Мы всесторонне подготовили конкурсную процедуру и готовы ответить УФАС Бурятии на все возникающие вопросы».



Таким образом, власти спокойно воспринимают ситуацию и считают, что с конкурсом должно быть все хорошо.



Пожар потушат газом



Работы, которые предстоит выполнить компании-победительнице, разбиты на три этапа.



Самым главным, судя по всему, является первый. В его рамках планируется создать два ключевых объекта – Центр обработки данных и Центр управления дорожным движением, оснащенные современным оборудованием.



К примеру, в серверной предполагается установить систему газового пожаротушения. Очевидно, от разбрызгивания на место пожара воды или другой жидкости было решено отказаться, так как вода может усугубить масштаб повреждений электроники. К урону от огня добавится урон от воды. А газ не повредит компьютерной технике, но успешно «задушит» возгорание.



Купят и смонтируют оборудование информационной безопасности. Появится различное коммутационное и телекоммуникационное оборудование, компьютерные программы обеспечения сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных, сделают автоматическую охранную сигнализацию и другие элементы.



Центр обработки данных подключат к электросетям и каналам связи ИТС. Все элементы Интеллектуальной системы, созданные на первом этапе, проверят, осуществив опытную эксплуатацию.



На протяжении всех этапов будет идти модернизация светофоров Улан-Удэ с подключением к каналам связи Интеллектуальной системы. Постоянно будет вестись поставка и запуск программного обеспечения, многочисленных модулей и подсистем. Важной частью станет интеграция внешних систем с периферийным оборудованием ИТС.



Недремлющее око властей



На улицах столицы Бурятии планируется установка скоростных поворотных IP-видеокамер с инфракрасной подсветкой. У них запрашивается моторизованный объектив, тип матрицы CMOS, а количество пикселей – не менее 2 Мп. При максимальном разрешении камера должна давать не менее 25 кадров в секунду. Что до угла обзора, то камера должна обладать поворотом на 360 градусов. Предусмотрен режим «день/ночь» (с автопереключением инфракрасного фильтра).



Желая вести наблюдение в любое время года, мэрия требует, чтобы уличные видеокамеры могли действовать в диапазоне от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Приняты даже требования по уровню рабочей влажности.



На улицах Улан-Удэ установят спецдатчики – виброустойчивые детекторы транспорта. С их помощью власти будут узнавать, сколько транспортных средств (подвижных, неподвижных) находится в зоне работы датчика. А также сколько транспорта прошло по конкретной полосе дороги за заданный период, количество легковых и грузовых машин, среднюю скорость, дистанцию и т. д.



Как и видеокамеры, спецдатчики поворачиваются по горизонтали и вертикали, и оператор сможет фиксировать прибор в нужном ему положении.

Муниципалитет требует, чтобы каждый спецдатчик мог контролировать не менее четырех полос движения транспорта (независимо от его направления). Дальность действия такого детектора - не менее 30 метров при любой погоде и минимальной освещенности.



Поток информации, циркулирующий в грядущей улан-удэнской ИТС, ожидается очень солидным. Так что будьте готовы, уважаемые улан-удэнцы, к усилению слежения. Ведь вопросы по торгам рано или поздно снимут и конкурс все же состоится. А там и до введения в эксплуатацию недалеко.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.