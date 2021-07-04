«ЭкоАльянс» отрекся от собачьих фекалий

«Мусорный» оператор Бурятии не намерен их вывозить



Читатели «Номер один» поднимают проблему обращения с таким видом отходов, как экскременты собак. Прежде всего этот аспект «мусорной» реформы интересует жителей огромного частного сектора Бурятии. Найти ответственных за «пахучую» проблему нам не удалось: ни «мусорный» оператор, ни чиновники не смогли дать внятного ответа, кто именно должен заниматься сбором, перевозкой и утилизацией этих опасных отходов.



Никто не хотел убирать



Собака, сидящая на цепи во дворе частного дома, коттеджа, может производить довольно ощутимый объем экскрементов. Больше собака - значительнее и объем продуктов ее жизнедеятельности. Граждане-«собачники», регулярно очищающие территорию у собачьих будок, постоянно решают вопрос - куда девать собранный пахучий (особенно в теплое время) «урожай», привлекающий мух.



«ЭкоАльянс» категорически отказывается работать с собачьими экскрементами. По мнению компании, этот вид отходов не попадает в сферу ее ответственности, ибо не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО).



С тезисом, что фекалии дворовой собаки нетвердые, вероятно, стоит согласиться. Хотя в определенном состоянии они могут быть и таковыми (замороженном или высохшем). Но, как выяснилось, для «ЭкоАльянса» важна не только консистенция объекта, но и степень «человечности» его происхождения. Собака не часть человеческого сообщества (другой биологический вид). Но суть не в том, что человек — это, как высокопарно утверждал классик, звучит гордо, а в правовых аспектах.



ТКО – отходы, образованные от потребления физическими лицами, потерявшие свои потребительские свойства. Компания «ЭкоАльянс» вывозит ТКО, образованные только людьми. Отходы от содержания животных не убираются и не вывозятся. Уборку экскрементов и других отходов содержания обязан производить собственник земельного участка. Так как они образовались не в жилом помещении и не физическими лицами, так описали «Номер один» свою позицию в «ЭкоАльянсе».



К ТКО еще причисляют крупногабаритные отходы из человеческого жилья и уличный смет от уборки придомовой территории. Но равно как собак нельзя назвать физическими лицами, а их будки жилыми помещениями, так и собачьи экскременты нельзя приравнять к твердым коммунальным отходам.



Жителю вернули экскременты



Депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев, с которым мы связались, рассказал случай, имевший место в Улан-Удэ.



- Машина приехала забирать мусор, открыли пакет, выставленный жителем частного сектора у калитки. Обнаружили собачьи экскременты и заставили вытащить их. Я не знаю, почему они решили развязать пакет, обычно так не делают. Может быть, почуяли запах или пакет был дырявый и что-то начало вываливаться. Житель возмущался, грозился привезти экскременты прямо к офису «ЭкоАльянса». Так что это вопрос. Как должна быть поставлена работа по данному виду отходов, какая компания должна работать с ним - это до сих не урегулировано. Меня люди периодически спрашивают по этому поводу, - отметил он.



Анатолий Кушнарев является председателем комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии. Именно в эту сферу попадает в том числе проблема отходов.



Так как быть?



Соответственно, человек сам должен выбирать способ обращения с данным видом отходов. Может закопать, сжечь, на полигон отвезти, привели некоторые примеры возможных вариантов в «ЭкоАльянсе».



Признаемся, давать человеку свободу обращаться с биологическими отходами (не труп, но все же) - отважный шаг. Кто знает, что люди станут делать.



Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило «Номер один», что в федеральном каталоге отходов выделен такой вид, как «отходы разведения и содержания собак» (это IV класс опасности). Деятельность по их сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и т. д. подлежит лицензированию.



Особое внимание хотим обратить на обеззараживание - термическую сушку, компостирование и др. Не должно быть патогенной микрофлоры, сальмонелл, жизнеспособных яиц гельминтов и др. Гельминты - это паразитические черви. Не заразитесь ими, убираясь у собачьей будки или посещая детскую площадку, которую облюбовали бродячие собаки.



«Свободолюбивые» фекалии



Жителей частного сектора, «обогащающих» отходами своих дворовых собак пакеты с бытовым мусором, выставляемые за калитку для мусоросборщиков, еще можно прищучить и заставить забрать экскременты назад. Элементарно проверив содержимое пакетов.



Но как быть с экскрементами бродячих собак? Что делать, если они смешались с уличным сметом, который относят к ТКО?



Например, в Улан-Удэ близ многоэтажных домов, контейнерных площадок с мусорными баками бродят тысячи таких четвероногих. Они здесь живут, едят, играют, лежат на солнышке и греются (или, наоборот, сидят в тени домов, прячась от него). Скорее всего, дворники «управляшек» убирают их «бродячие» экскременты вместе с окурками, банками, пачками из-под сигарет и пр.



Разве, встретив вонючие собачьи «колбаски» у детской песочницы, «управляшка» оставит их гнить там дальше, рискуя получить злые звонки родителей детей с угрозами нанять другую «управляшку»? Очень сомневаемся, что такое равнодушием к гигиене будет допускаться. По крайней мере, нам не известны случаи, чтобы «управляшка» махнула рукой на загаженную собаками игровую площадку.



Дворникам и оставить собачий кал неловко, и бросить в бак нельзя (не ТКО). Наверное, можно собрать в спецпакет. И, вернувшись в расположение родной «управляшки», спустить в унитаз, перенеся ответственность за дальнейшую судьбу экскрементов на МУП «Водоканал» (мол, работаете с человеческими фекалиями, поработайте и с собачьими). Но, честно говоря, с этим мы тоже не встречались, даже не слышали, есть ли такая система работы у «управляшек» Бурятии.



Да и жильцы квартир могут выбросить в бак вместе с бытовыми отходами экскременты своей мохнатой живности. В благоустроенной квартире их девать особо некуда. Не в горшок же с геранью.



В итоге бак, набитый мусорными пакетами, вывозят мусоровозом. Не интересуясь, есть в нем собачьи, кошачьи экскременты или нет.



Отскреб от тротуара и…



Как пояснил нашему изданию заместитель мэра Улан-Удэ, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев, при выгуле домашнего животного владелец «обязан при себе иметь предметы для сбора экскрементов и незамедлительно убирать их за своим домашним животным».



Господин Гашев привел примеры мест, где владелец должен это делать: лифты, лестничные клетки и в целом подъезды, детские площадки, подвалы, пешеходные дорожки.



И вновь возникает вопрос. Достал пакет, картонку, отскреб с пешеходной дорожки свеженькую кучку и куда девать «добро»? Пойти к контейнерной площадке? Но ведь этим отходом «ЭкоАльянс» не занимается. Вернуться в квартиру и вытряхнуть в родной унитаз?



Дерьмо повисло в неизвестности



Профильные чиновники правительства Бурятии не смогли пояснить, каким образом должна быть поставлена работа с собачьими фекалиями.



- По текущему законодательству действительно никто не может пояснить вопрос, как с ними поступать. Мы обращались в Министерство природных ресурсов России. Нам ответили, что они не относятся к ТКО. Куда девать, никто не разъясняет. Это юридический пробел, - сказала Наталья Тумуреева, заместитель министра природных ресурсов республики.



В итоге каждый поступает в меру возможностей.



- Как я лично решаю проблему? Учитываю опыт кочевников. Они в степи чем топят - высохшими «лепешками» крупного рогатого скота. Это топливо. Я все это собачье круглый год подсушиваю, даже зимой, потом кладу на дно банной печи и сжигаю. А потом вывожу на картофель. Думаю, что некоторые сжигают, соблюдая меры предосторожности, в специальной бочке вместе с ветками, сухой травой. Или закапывают, - рассказал о своем способе Анатолий Кушнарев.



По поводу использования собачьих отходов в парнике, в компостной яме он сказал, что это не совсем желательно. «Это ведь не навоз КРС», - отметил депутат, известный в республике как ученый, растениевод, специалист в земледелии с большим опытом.



Он согласен с тем, что вопрос существует и необходимо предпринимать действия по его решению. Ведь законодательство страны явно нуждается в корректировке. Было бы замечательно, если бы Хурал Бурятии, обладающий правом федеральной законодательной инициативы, направил в парламент страны соответствующий законопроект. Мы бы предложили просто приравнять собачьи экскременты к ТКО. Однако депутаты могут предложить и какой-то другой вариант.



Петр Санжиев, «Номер один».

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