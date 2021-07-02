Власти Бурятии бросились убирать свалку после жалобы жителей Путину

На мусорный полигон пригнали технику, чиновников и директора «Экоальянса»
В Бурятии решается вопрос с разросшейся свалкой в поселке Селенгинск в местности Клюквенная падь. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 1 июня туда зашла техника арендатора участка для складирования отходов и регионального мусорного оператора «Экоальянс». Подрядчики вывозят кучи мусора, которые лежат на дороге, в пределы самой свалки.
На место выехали министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев, директор ООО «Экоальянс» Дмитрий Дружинин, представители регионального отделения ОНФ и прокуратуры. Они осмотрели свалку и провели совещание с местными властями и арендатором участка для складирования мусора.
Напомним, тему свалки жители Селенгинска подняли во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства пообещал отреагировать на жалобу. Уже вечером того же дня Следственный комитет Бурятии сообщил, что по данному факту организована доследственная проверка. Она должна выявить, есть ли в действиях должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии признаки халатности. Что касается регионального мусорного оператора ООО «ЭкоАльянс», то его проверят на наличие состава преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Сложившуюся ситуацию также прокомментировал глава Бурятии. Он сообщил, республикой ранен были выделены средства на содержание мусорного полигона. Сейчас решается вопрос по строительству нового.
- Мы знаем эту проблему. Свалка эта используется с советских времен, сейчас в рамках изменений интерсхемы на эту свалку поехало больше отходов. И это создает определенные проблемы. У этой свалки был арендатор, к сожалению, он не так давно ушел. И мы передали эту свалку на содержание муниципального образования, выделили на это деньги. На прошлой неделе подписано соглашение с муниципальным образованием и выделено 2 млн рублей из бюджета республики на то, чтобы эту свалку содержать и обслуживать, чтобы не было воспламенений, пожаров, ядовитого дыма, - сказал Алексей Цыденов.
Однако, по его словам, содержание и обслуживание места складирования отходов не является системным решением этого вопроса, поскольку, свалка уже достаточно старая, эксплуатируется с советских времен и на ней достаточно много накопленных отходов. Системным решением является строительство нового полигона. По предварительным подсчетам на это понадобится два года. Правительство Бурятии разработало проектно-сметную документацию, получены положительные заключения экологической экспертизы.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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