Власти Бурятии бросились убирать свалку после жалобы жителей Путину

На мусорный полигон пригнали технику, чиновников и директора «Экоальянса»





В Бурятии решается вопрос с разросшейся свалкой в поселке Селенгинск в местности Клюквенная падь. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 1 июня туда зашла техника арендатора участка для складирования отходов и регионального мусорного оператора «Экоальянс». Подрядчики вывозят кучи мусора, которые лежат на дороге, в пределы самой свалки.

На место выехали министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев, директор ООО «Экоальянс» Дмитрий Дружинин, представители регионального отделения ОНФ и прокуратуры. Они осмотрели свалку и провели совещание с местными властями и арендатором участка для складирования мусора.







- Мы знаем эту проблему. Свалка эта используется с советских времен, сейчас в рамках изменений интерсхемы на эту свалку поехало больше отходов. И это создает определенные проблемы. У этой свалки был арендатор, к сожалению, он не так давно ушел. И мы передали эту свалку на содержание муниципального образования, выделили на это деньги. На прошлой неделе подписано соглашение с муниципальным образованием и выделено 2 млн рублей из бюджета республики на то, чтобы эту свалку содержать и обслуживать, чтобы не было воспламенений, пожаров, ядовитого дыма, - сказал Алексей Цыденов.



