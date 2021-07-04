МВД по Бурятии ополчилось на известного правозащитника за скандальное интервью

Евгений Хасоев стал ответчиком по иску бурятского МВД, которое пыталось защитить свою честь и достоинство



Известный в республике правозащитник Евгений Хасоев стал ответчиком по иску бурятского МВД, которое пыталось защитить свою честь и достоинство. Полицейские требовали опровергнуть рассказанные Хасоевым в интервью YouTube-блогеру подробности об избиениях и пытках, которым он якобы подвергся со стороны силовиков. В своей борьбе министерство добилось переменного успеха. Но правозащитник решил бороться до конца и обжаловал решение суда, вынесенное не в его пользу.



Кто такой Хасоев?



До недавнего времени Евгений Хасоев широкому кругу жителей Бурятии известен не был. Он руководил бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций активно помогал в суде задержанным, фиксировал нарушения со стороны силовиков, подавал апелляции. Однако особого резонанса его действия, как правило, не достигали.



Зато когда на него возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», информационная волна настигла рядовых граждан.



По версии следствия, днем 8 февраля правозащитник явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, намереваясь участвовать в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его из здания.



На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрозу, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия. Он зашел в здание суда и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину, сообщали в Следственном комитете Бурятии.



Сам Евгений Хасоев тогда заявил СМИ, что пристав первым спровоцировал конфликт, а никакого ножа и шила у него с собой не было.



Позже в соцсетях появилось видеообращение правозащитника. Он заявил, что «вынужден покинуть пределы Российской Федерации из-за возбуждения политически мотивированного уголовного дела».



- Но я борьбу и правозащитную деятельность не бросил, - заявил тогда Евгений Хасоев.



Случай на остановке



Однако события, что легли в основу иска МВД по Бурятии, случились раньше всей этой истории. В прошлом году на одном из YouTube-каналов появилось видео, в котором Евгений Хасоев дал длинное интервью.



В ролике, как установит позже суд, шла речь о событиях, случившихся 20 марта 2015 года в поселке Сотниково. На остановке к правозащитнику подошли два сотрудника полиции. Неизвестно, что именно им не понравилось, но в итоге Евгения Хасоева доставили в опорный пункт полиции. Несмотря на то, что личность установили, его зачем-то отвезли в Иволгинский отдел, где сняли отпечатки пальцев, провели досмотр и пр.



Пройдя длинный путь судебных процессов, правозащитник добился признания того, что действия полицейских признали незаконными. Ведь основания для вышеперечисленных действий в отношении Хасоева отсутствовали. Однако доказать, что имели место пытки и насилие, правозащитник не смог: Следственный комитет не усмотрел в действиях полицейских состава преступления.



Судя по всему, потерпев поражение на официальном фронте, правозащитник решил поведать миру свою историю через YouTube, дав блогеру то самое интервью. Выдержки из него и стали причиной обращения полицейских в суд.



Вот лишь некоторые фразы из интервью, которые МВД по Бурятии требовало признать незаконными: «…сказали: «что здесь делаешь, кто такой, почему здесь стоишь». Руки заломили с двух сторон синхронно, нескольку ударов сделали, удушающий…»; «…ну они начали придираться, досматривать меня, все такое, обыск проводить…»; «…потом просто без причины избивать стали…»; «…оснований задерживать меня не было. Они сказали: «ну тогда мы тебя сейчас «грузить» будем на кражу», ну то есть брать на себя чужое…»; «…потом стали говорить, что я перевожу наркотики, потом перевожу оружие и т. д…»; «…они просто, когда мы вдвоем-втроем остались в кабинете, они меня на стул посадили, руки наручниками сковали, сказали: «мы заставим тебя взять на себя это преступление». Вот стали надевать противогаз, наручники были надеты назад. Вот и все так пытали меня несколько часов…».



Полицейские, помимо прочего, требовали у Хасоева дать опровержение на том же YouTube-канале и даже накидали текст, по которому правозащитник должен был заявить, что никакого насилия, ни физического, ни психологического, в отношении него не применялось.



Как именно Хасоев должен был убеждать хозяина YouTube-канала в том, что вместо интервью, собравшего сотни тысяч просмотров, он должен поставить это опровержение, полицейские не уточнили. Видимо, решили, что это не их проблема, ведь рассказанные Хасоевым вещи «сформировали негативное мнение общественности к полиции, недоверие к ее работе, подорвали авторитет общества к деятельности МВД по РБ».



Опороченное достоинство



Евгений Хасоев на суде заметил, что сведения, опровергаемые МВД, он не распространял, видеоролик в Сети не размещал. Данных об авторе ролика, кто брал у него интервью, у него нет, кроме фамилии. Также настаивал, что в интервью речь идет не о полицейских из Сотниково.



Пригласили на суд и третье лицо, судя по всему, одного из полицейских, о которых, по мнению МВД, шла речь в ролике. Он пояснил, что «изложенные в видеоролике сведения не соответствуют действительности, при доставлении и после доставления Хасоева И.Г. в опорный пункт полиции поселка Сотниково Иволгинского района РБ недозволенные методы не применялись, в ходе проверок факт избиения не подтвердился».



Железнодорожный суд, выслушав стороны, пришел к выводу, что фразы, которые упомянули полицейские в своем иске, и, правда, не соответствуют действительности и порочат честь и деловую репутацию МВД Бурятии. И даже обязал Хасоева опубликовать опровержение. Но не на том канале, где вышло интервью, а на своем личном. И не в том виде, в каком настаивало МВД, а просто сообщить о состоявшемся судебном решении.



Учитывая, что у Евгения Хасоева в YouTube подписчиков в десятки раз меньше, чем на канале, где опубликовано его интервью, можно сказать, что полиция осталась в минусе. Однако опротестовывать решение МВД не стало. Зато это сделал сам Евгений Хасоев, впрочем, неудачно: решение суда первой инстанции устояло.



Это далеко не первый иск полиции в защиту чести и достоинства. Видимо, на фоне сообщений о пытках, коррупции и прочих некрасивых вещах, происходящих внутри правоохранительной системы, министерство решило, что единственно верный путь очистить свое имя – судиться со всеми, у кого недостаточно доказательств, чтобы призвать их к ответу. И пока у них получается довольно неплохо.



Станислав Сергеев, «Номер один».

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