Главный санитарный врач Бурятии вакцинировался от COVID

Прививки от коронавируса поставили более 90% сотрудников Роспотребнадзора





1 июля в Роспотребнадзоре Бурятии прошел второй этап вакцинации сотрудников от COVID-19.

- Мы с коллегами сегодня прошли вакцинацию от COVID-19. Призываем всех последовать нашему примеру, - сообщил главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев, - Вакцинация – самая надёжная и эффективная мера защиты от вируса. Все наши российские вакцины эффективны, надежны и безопасны, что доказано клиническими исследованиями. Хочу привести яркий пример, именно вакцина спасла мир от натуральной оспы, свела к минимуму заболеваемость гепатитом В, полиомиелитом, корью и другими инфекциями. К вакцинации призывают ученые и врачи, то есть те, кому мы можем полностью довериться.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, вчера вакцинировались те, кто не вакцинировался ранее, и те, у которых прошло более 6 месяцев с момента заболевания. Таким образом, на сегодняшний день привито 93% сотрудников управления.Эпидемиологи также напомнили, что даже после вакцинации не надо расслабляться. Полтора месяца надо беречься, чтобы выработались антитела в должном количестве.Фото: Роспотребнадзор Бурятии