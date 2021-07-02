Главный санитарный врач Бурятии вакцинировался от COVID

Прививки от коронавируса поставили более 90% сотрудников Роспотребнадзора
1 июля в Роспотребнадзоре Бурятии прошел второй этап вакцинации сотрудников от COVID-19.
- Мы с коллегами сегодня прошли вакцинацию от COVID-19. Призываем всех последовать нашему примеру, - сообщил главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев, - Вакцинация – самая надёжная и эффективная мера защиты от вируса. Все наши российские вакцины эффективны, надежны и безопасны, что доказано клиническими исследованиями. Хочу привести яркий пример, именно вакцина спасла мир от натуральной оспы, свела к минимуму заболеваемость гепатитом В, полиомиелитом, корью и другими инфекциями. К вакцинации призывают ученые и врачи, то есть те, кому мы можем полностью довериться.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, вчера вакцинировались те, кто не вакцинировался ранее, и те, у которых прошло более 6 месяцев с момента заболевания. Таким образом, на сегодняшний день привито 93% сотрудников управления.
Эпидемиологи также напомнили, что даже после вакцинации не надо расслабляться. Полтора месяца надо беречься, чтобы выработались антитела в должном количестве.
Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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