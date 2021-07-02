Бурятия исключила из программы «Дальневосточный гектар» земли Тунки

Границы этого муниципалитета полностью совпадают с границами Тункинского национального парка



В границах населенных пунктов муниципального образования «Тункинский район» земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар». Так решил Народный Хурал Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



В двух чтениях депутаты приняли изменения в республиканский закон о территориях, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законом о «дальневосточном гектаре».



После вхождения Бурятии в состав ДФО с 1 августа 2019 года на территории республики стартовала программа «Дальневосточный гектар». Отметим, что Тункинский район был единственным в республике, который изначально не участвовал в реализации этой программы. При этом законами регионов, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, согласно федеральному законодательству, могут быть определены территории, в границах которых земельные участки не предоставляются в безвозмездное пользование.



Проект закона внес в Народный Хурал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото: hural-buryatia.ru



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