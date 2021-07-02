В мэрии Улан-Удэ обещают заделать опасную для автомобилистов яму

На ул. Бабушкина несколько автомобилей пробили колеса





В Улан-Удэ заделают опасную яму на дороге по ул. Бабушкина, пообещали в Комитете городского хозяйства.

- Уром выехал мастер Комбината по благоустройству для оценки ямы. Сегодня как временная мера яма будет закрыта фрезератом. При благоприятных погодных условиях будет проведено горячее асфальтирование. В настоящий момент яма огорожена, бригада на месте ожидает привоза фрезерата, - сообщили в комитете.





- Мы там два колеса пробили, одно даже к ремонту непригодно, - поделились другие горожане.





Как сообщили позже в Комитете городского хозяйства, на данный момент яма уже заделана фрезератом.





Накануне на яму горожане пожаловались в соцсетях. Паблик «Весь Улан-Удэ» опубликовал видео, где сразу 3 автомобиля пробили в ней колёса. И это не единственные пострадавшие.Фото: мэрия Улан-Удэ