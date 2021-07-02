В Улан-Удэ росгвардейцы помогли бабушке

К ней не ходят родственники, и она осталась без продуктов







В Улан-Удэ кнопка тревожной сигнализации, установленная в квартире в Октябрьском районе, сработала накануне вечером. Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны открыла дверь пожилая женщина, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



Бабушка пожаловалась на плохое самочувствие и на то, что ей нечего есть, продукты закончились, а родственники к ней не приходят. В это время по лестнице поднимались соседи бабушки, которые тут же согласились привезти ей продукты и необходимые товары. Росгвардейцы успокоили женщину, помогли занести привезенные неравнодушными соседями продукты и осмотрели квартиру – холодильник действительно оказался пустым.



Через час сотрудники вневедомственной охраны еще раз заехали к бабушке, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Пожилая женщина сообщила, что чувствует себя гораздо лучше.



Информацию о пожилой улан-удэнке, находящейся в трудной жизненной ситуации, передали в полицию и органы социальной защиты.



Фото: Росгвардия



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