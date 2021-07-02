В Улан-Удэ завершилась реконструкция Музыкально-гуманитарного лицея

Она обошлась в 200 млн рублей, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию



В Улан-Удэ завершена масштабная реконструкция одного из корпусов Музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. В обновленном здании разместилась просторная художественная студия, два хореографических зала и многое другое. Строительные работы велись на средства единой дальневосточной субсидии, сообщили в минстрое республики.



Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева занимает два корпуса на улице Комсомольской, 28а и 29. Один из корпусов был реконструирован частично. Радикально изменился второй корпус. Ветхую двухэтажку снесли в прошлом году, на освободившейся площадке возвели новый учебный блок площадью в четыре раза больше прежнего. В новом корпусе для учеников приготовлены: художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии с современным оборудованием.



«Реконструкция лицея обошлась в 200 млн рублей. После прохождения всех необходимых заключений выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», - прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Министр строительства Николай Рузавин отметил, что старое здание давно требовало обновления и расширения. Причем, это был вопрос не столько комфорта, сколько безопасности. Новое здание Музыкально-гуманитарного лицея отвечает всем нормам и позволяет принять большое число учащихся.



Напомним, в марте 2019 года подкомиссия под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева одобрила план социального развития центров экономического роста Бурятии (единая субсидия), в соответствии с которым идет финансирование ряда городских объектов. В их числе - реконструкция музыкально-гуманитарного лицея, Городского комбината школьного питания, а также начато строительство регионального центра единоборств.



Фото: economy.buryatia.ru/minstroy



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