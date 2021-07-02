В Бурятии 6-летнему ребенку требуется пересадка стволовых клеток

Из-за страшного диагноза мальчик в любой момент может потерять слух и зрение



В местном паблике «Весь Улан-Удэ» к жителям Бурятии обратилась мама шестилетнего Эрика. Как сообщила женщина, ребенка травмировали еще при родах и скрыли этот факт. Мальчику в 3.5 года поставили страшный диагноз - Синдром Каннера (аутический спектр). Родители не смирились с положением и начали бороться - сделали множество обследований. Выяснилось, что у мальчика закручены все 4 артерии, что поднимают и опускают кровь к голове. Из-за этого у ребенка замедленное кровообращение в голове и развивается отмирание клеток мозга – энцефалопатия.



- На этом фоне, у него развит склероз, состояние как будто после инсульта. Поэтому он до сих пор не говорит, часто забывает новые навыки и слова. Ему на данный момент уже скоро 6 лет. По хорошему, он в следующем году должен идти в школу. Естественно, он не готов. У него целый список диагнозов, включая: моторная алалия, аутический спектр, макроангиапатия, энцефалопатия мозга, зрр, зпрр, внутричерепное, внутриглазное, внутриушное давление,. Киста в мозге - в любой момент он может ослепнуть, оглохнуть. Но при всем этом, он жизнерадостный, перспективный, смышлёный малыш. У него хорошая динамика. Улучшения есть! - делится в социальных сетях мама ребенка.



Мальчику разрешили провести пересадку стволовых клеток. На 8 августа 2021 года ему назначили первую процедуру.



- Я прошу дать нам шанс исцелить Эрика, помочь собрать средства на процедуру пересадки стволовых клеток. Это очень важный момент в восстановлении функций мозга. Данная процедура стоит 14600$ ( около 1 млн руб.) их нужно 3 процедуры, а так же реабилитация. Мы до этого месяца никогда не обращались за помощью, всегда старались сделать все своими силами, с поддержкой родных, - признаются родители.



Но сейчас у родителей закончился запас личных возможностей, и они решили обратиться за помощью. Мама мальчика очень благодарна неравнодушным людям и просит поддержать их семью в борьбе за малыша.



- Очень благодарна за помощь моих друзей, подписчиков, добрых людей! У меня появилась надежда! Пожалуйста, помогите нам, - обращается улан-удэнка.



Помочь малышу можно, воспользовавшись реквизитами - они опубликованы





фото: Весь Улан-Удэ В местном паблике «Весь Улан-Удэ» к жителям Бурятии обратилась мама шестилетнего Эрика. Как сообщила женщина, ребенка травмировали еще при родах и скрыли этот факт. Мальчику в 3.5 года поставили страшный диагноз - Синдром Каннера (аутический спектр). Родители не смирились с положением и начали бороться - сделали множество обследований. Выяснилось, что у мальчика закручены все 4 артерии, что поднимают и опускают кровь к голове. Из-за этого у ребенка замедленное кровообращение в голове и развивается отмирание клеток мозга – энцефалопатия.- На этом фоне, у него развит склероз, состояние как будто после инсульта. Поэтому он до сих пор не говорит, часто забывает новые навыки и слова. Ему на данный момент уже скоро 6 лет. По хорошему, он в следующем году должен идти в школу. Естественно, он не готов. У него целый список диагнозов, включая: моторная алалия, аутический спектр, макроангиапатия, энцефалопатия мозга, зрр, зпрр, внутричерепное, внутриглазное, внутриушное давление,. Киста в мозге - в любой момент он может ослепнуть, оглохнуть. Но при всем этом, он жизнерадостный, перспективный, смышлёный малыш. У него хорошая динамика. Улучшения есть! - делится в социальных сетях мама ребенка.Мальчику разрешили провести пересадку стволовых клеток. На 8 августа 2021 года ему назначили первую процедуру.- Я прошу дать нам шанс исцелить Эрика, помочь собрать средства на процедуру пересадки стволовых клеток. Это очень важный момент в восстановлении функций мозга. Данная процедура стоит 14600$ ( около 1 млн руб.) их нужно 3 процедуры, а так же реабилитация. Мы до этого месяца никогда не обращались за помощью, всегда старались сделать все своими силами, с поддержкой родных, - признаются родители.Но сейчас у родителей закончился запас личных возможностей, и они решили обратиться за помощью. Мама мальчика очень благодарна неравнодушным людям и просит поддержать их семью в борьбе за малыша.- Очень благодарна за помощь моих друзей, подписчиков, добрых людей! У меня появилась надежда! Пожалуйста, помогите нам, - обращается улан-удэнка.Помочь малышу можно, воспользовавшись реквизитами - они опубликованы в паблике. фото: Весь Улан-Удэ

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