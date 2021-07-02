«Прямая линия» Владимира Путина понравилась аудитории

Менее трети респондентов, но все-таки называли только отрицательные эмоции



Общая оценка выступления Владимира Путина на «прямой линии» по десятибалльной шкале составила 6,84 балла. Более половины (68%) участников фокус-групп выступление президента и то, как он отвечал на вопросы, скорее понравились, 28% - не понравилось, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Во время «прямой линии» Владимира Путина

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/prjamaja-linija-s-vladimirom-putinym-pervye...



Две трети участников фокус-групп заявили, что им было в той или иной степени интересно слушать ответы Владимира Путина (62%). Каждому четвертому участнику (26%) была интересна только часть выступления президента, и 12% сообщили, что для них выступление в целом было неинтересным.



Каждый второй участник фокус-групп (50%) при характеристике своего отношения к «прямой линии» выбрал из предложенного списка положительные эмоциональные оценки (в 2019 г. — 47%). В топ-3 положительных эмоций вошли надежда, уважение и доверие. Менее трети респондентов назвали только отрицательные эмоции, в топ-3 отрицательных эмоций, о которых сообщили участники, вошли беспокойство, разочарование и раздражение.



По мнению 57% респондентов, президент говорил о проблемах, вопросах, которые касаются их лично, 33% - что он говорил о проблемах, которые их лично не касаются (33%, на 6 п.п. меньше, чем в 2019 году).



Две трети участников фокус-групп считают, что Владимир Путин понимает реальную ситуацию, проблемы таких людей, как сам респондент (62%), обратного мнения придерживаются 25%.



По мнению 68% участников фокус-групп, Владимиру Путину было интересно отвечать на вопросы россиян, 15% придерживаются противоположного мнения.



Доля тех, кто считает, что большинство задач и проблем, названные ходе «прямой линии» будут решены, составила 35%. По мнению 42%, часть задач и проблем будут решены, а часть – нет. Тех, кто считает, что большинство задач и проблем решены не будут, 21%.



Таким образом, большинство показателей оценки выступления президента в ходе «прямой линии», зафиксированных в ходе исследования, носят позитивный характер и превышают аналогичные показатели предыдущего исследования (на «Прямой линии» 2019 года).



Фото: kremlin.ru Общая оценка выступления Владимира Путина на «прямой линии» по десятибалльной шкале составила 6,84 балла. Более половины (68%) участников фокус-групп выступление президента и то, как он отвечал на вопросы, скорее понравились, 28% - не понравилось, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.Во время «прямой линии» Владимира Путина ВЦИОМ провел серию фокус-групп в различных регионах России, на которых участники смотрели трансляцию «прямой линии» в режиме реального времени. После просмотра был проведен опрос участников фокус-групп и обсуждение увиденного.Две трети участников фокус-групп заявили, что им было в той или иной степени интересно слушать ответы Владимира Путина (62%). Каждому четвертому участнику (26%) была интересна только часть выступления президента, и 12% сообщили, что для них выступление в целом было неинтересным.Каждый второй участник фокус-групп (50%) при характеристике своего отношения к «прямой линии» выбрал из предложенного списка положительные эмоциональные оценки (в 2019 г. — 47%). В топ-3 положительных эмоций вошли надежда, уважение и доверие. Менее трети респондентов назвали только отрицательные эмоции, в топ-3 отрицательных эмоций, о которых сообщили участники, вошли беспокойство, разочарование и раздражение.По мнению 57% респондентов, президент говорил о проблемах, вопросах, которые касаются их лично, 33% - что он говорил о проблемах, которые их лично не касаются (33%, на 6 п.п. меньше, чем в 2019 году).Две трети участников фокус-групп считают, что Владимир Путин понимает реальную ситуацию, проблемы таких людей, как сам респондент (62%), обратного мнения придерживаются 25%.По мнению 68% участников фокус-групп, Владимиру Путину было интересно отвечать на вопросы россиян, 15% придерживаются противоположного мнения.Доля тех, кто считает, что большинство задач и проблем, названные ходе «прямой линии» будут решены, составила 35%. По мнению 42%, часть задач и проблем будут решены, а часть – нет. Тех, кто считает, что большинство задач и проблем решены не будут, 21%.Таким образом, большинство показателей оценки выступления президента в ходе «прямой линии», зафиксированных в ходе исследования, носят позитивный характер и превышают аналогичные показатели предыдущего исследования (на «Прямой линии» 2019 года).Фото: kremlin.ru

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