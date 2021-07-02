В Бурятии инвалиды смогут установить гаражи возле дома

Депутаты Народного Хурала республики поддержали поправки в законопроект о социальной поддержке инвалидов



Жители Бурятии с ограниченными возможностями получили приоритетное право размещать гаражи вблизи их места жительства. При этом гаражи не должны являться объектами капитального строительства.



На очередной восемнадцатой сессии депутаты Народного Хурала Бурятии поддержали поправки в законопроект о социальной поддержке инвалидов, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«Это облегчит жизнь граждан с инвалидностью. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года», - отметила депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева.



Фото: hural-buryatia.ru



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