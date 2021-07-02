В Улан-Удэ ищут 36-летнего жителя Закаменского района

Александр Цыренов с апреля не выходит на связь с родственниками







В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 36-летнего жителя Закаменского района Александра Цыренова, который с июля прошлого года находился в столице Бурятии на заработках. С апреля текущего года не выходит на связь с родственниками, сообщили в республиканском МВД.



Последний раз мужчину видели в селе Поселье в начале мая.



Приметы: азиатской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы черные, глаза карие.



Во что был одет, не установлено.



При наличии какой-либо информации об этом человеке или его местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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