В Бурятии отель наказан за банкет «Опоры России»

«Байкальская ривьера» оштрафована на 200 тыс руб за нарушение антиковидных норм
В Бурятии Прибайкальский районный суд рассмотрел сегодня административный материал республиканского управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Байкальская Ривьера» по статье 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов…».
В итоге юридическому лицу назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.
Основанием для возбуждения административного производства явились грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для распространения новой коронавирусной инфекции среди населения, установленные в предприятии общественного питания.
Как сообщал «Номер один», 24 июня в отеле на берегу Байкала собрались участники Совета регионов «Опоры России». Проведение крупного форума на Байкале возмутило жителей республики. На размещенном в сети видео банкета было заметно, что гости общаются без масок и не соблюдают меры предосторожности во время коронавируса. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить эти факты санитарному ведомству. Стоит добавить, что все участники бизнес-конференции имели отрицательные результаты ПЦР тестов на новую коронавирусную инфекцию.
Фото: pixabay.com
В итоге юридическому лицу назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.
Основанием для возбуждения административного производства явились грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для распространения новой коронавирусной инфекции среди населения, установленные в предприятии общественного питания.
Как сообщал «Номер один», 24 июня в отеле на берегу Байкала собрались участники Совета регионов «Опоры России». Проведение крупного форума на Байкале возмутило жителей республики. На размещенном в сети видео банкета было заметно, что гости общаются без масок и не соблюдают меры предосторожности во время коронавируса. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить эти факты санитарному ведомству. Стоит добавить, что все участники бизнес-конференции имели отрицательные результаты ПЦР тестов на новую коронавирусную инфекцию.
Фото: pixabay.com
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