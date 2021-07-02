В Бурятии отель наказан за банкет «Опоры России»

«Байкальская ривьера» оштрафована на 200 тыс руб за нарушение антиковидных норм









В итоге юридическому лицу назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.



Основанием для возбуждения административного производства явились грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для распространения новой коронавирусной инфекции среди населения, установленные в предприятии общественного питания.







Фото: pixabay.com В Бурятии Прибайкальский районный суд рассмотрел сегодня административный материал республиканского управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Байкальская Ривьера» по статье 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов…».В итоге юридическому лицу назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.Основанием для возбуждения административного производства явились грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для распространения новой коронавирусной инфекции среди населения, установленные в предприятии общественного питания. Как сообщал «Номер один» , 24 июня в отеле на берегу Байкала собрались участники Совета регионов «Опоры России». Проведение крупного форума на Байкале возмутило жителей республики . На размещенном в сети видео банкета было заметно, что гости общаются без масок и не соблюдают меры предосторожности во время коронавируса. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить эти факты санитарному ведомству. Стоит добавить, что все участники бизнес-конференции имели отрицательные результаты ПЦР тестов на новую коронавирусную инфекцию.Фото: pixabay.com

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