В Улан-Удэ началось озеленение Парка железнодорожников

Заброшенный парк приводит в порядок компания РЖД, которой он и принадлежит



В Улан-Удэ продолжается благоустройство Парка железнодорожников. На завершающем этапе работ подрядчик приступил к высадке деревьев и обустройству газонов. Зеленые насаждения займут около двух третей от общей территории парка, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



В течение ближайших недель специалистам предстоит проследить за адаптацией молодых деревьев и кустарников. Вместо аварийных и сухостойных растений на территории парка было высажено более 250 молодых саженцев: сосны, ели, сирени, спиреи, дерены и казацкие можжевельники. Также на площади более 17,5 тысячи квадратных метров засеян газон.



Весной для наилучшего развития насаждений в парк было завезено более 4,5 тысячи кубометров растительного грунта, а также обустроена система летнего водопровода. Она поддержит рост деревьев в засушливые периоды. Общая площадь озеленения превысит 61% от территории парка.



Работы по благоустройству Парка железнодорожников стартовали в сентябре 2020 года. В рамках реконструкции на территории 2,9 гектара появятся новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки, асфальтированная велосипедная дорожка, энергоэффективная система освещения. В парке обустроят центральную площадь с клумбой, площадку для размещения разборной сцены, детскую игровую зону, спортивную площадку, а также туалет, адаптированный для маломобильных групп населения.



На время строительных работ территория парка закрыта для посещения. Завершить его благоустройство РЖД планирует в третьем квартале 2021 года.







Фото: «Номер один» В Улан-Удэ продолжается благоустройство Парка железнодорожников. На завершающем этапе работ подрядчик приступил к высадке деревьев и обустройству газонов. Зеленые насаждения займут около двух третей от общей территории парка, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В течение ближайших недель специалистам предстоит проследить за адаптацией молодых деревьев и кустарников. Вместо аварийных и сухостойных растений на территории парка было высажено более 250 молодых саженцев: сосны, ели, сирени, спиреи, дерены и казацкие можжевельники. Также на площади более 17,5 тысячи квадратных метров засеян газон.Весной для наилучшего развития насаждений в парк было завезено более 4,5 тысячи кубометров растительного грунта, а также обустроена система летнего водопровода. Она поддержит рост деревьев в засушливые периоды. Общая площадь озеленения превысит 61% от территории парка.Работы по благоустройству Парка железнодорожников стартовали в сентябре 2020 года. В рамках реконструкции на территории 2,9 гектара появятся новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки, асфальтированная велосипедная дорожка, энергоэффективная система освещения. В парке обустроят центральную площадь с клумбой, площадку для размещения разборной сцены, детскую игровую зону, спортивную площадку, а также туалет, адаптированный для маломобильных групп населения.На время строительных работ территория парка закрыта для посещения. Завершить его благоустройство РЖД планирует в третьем квартале 2021 года. Напомним, «Номер один» рассказывал о судьбе Парка железнодорожников , который пришел в ужасное состояние. В начале сентября 2019 года в мэрии города сообщали, что РЖД передаст свой парк в аренду столице Бурятии на пять лет. Однако затем благоустройством парка решили заняться сама РЖД - компания, которой парк и принадлежит.Фото: «Номер один»

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