В Улан-Удэ начнется реконструкция хореографического колледжа

Работы по обновлению здания затянулись из-за переноса бомбоубежища







В Улан-Удэ будет реконструировано помещение Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева, построенное ещё в середине прошлого века, сообщили в минстрое республики.



«Эти работы профинансированы из регионального бюджета к 100-летию образования республики. Также к юбилею на средства республиканского бюджета будут построены и реконструированы многие социальные объекты, учреждения культуры и спорта, такие как театрально-культурный центр «Байкал»», - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



В мае этого года торги на создание проектной документации по реконструкции хореографического колледжа выиграла «Проектная мастерская «Проект Байкал». «Работы по проекту реконструкции были задержаны ввиду долгого решения некоторых проблемных вопросов, таких как перенос бомбоубежища в другое место. В настоящее время работы по созданию ПСД возобновлены»,- пояснил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Ожидается, что в октябре будет получено положительное решение государственной экспертизы, а в ноябре этого года заказчику проекта – Управлению капитального строительства Бурятии будет выдан полный комплект проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.



Проект должен предусмотреть концертный зал на 390 мест для проведения концертов классической, хоровой и эстрадной музыки, театральных спектаклей, а также сцену, обеспечивающую возможность проведения концертов симфонического оркестра (до 100 человек), музыкальных и театральных постановок со всем технологическим оборудованием.



Также планируется обустройство помещений общеобразовательного курса на 100 учащихся, учебных залов для хореографии, зала гимнастики, помещений музыкального образовательного курса, студий видео- и аудиозаписи, административно-хозяйственных, складских и технических помещений согласно штатному расписанию.



Проектировщикам предстоит учесть проектные решения по благоустройству территории малыми архитектурными формами, конструкциями тротуаров, дорог и проездов, а здания образовательного учреждения – архитектурной подсветкой.



Напомним, ранее здание хореографического колледжа было признано аварийным. Временно учебное заведение размещено в торгово-экономическом колледже. Здание сейчас не эксплуатируется.



Фото:economy.buryatia.ru/minstroy



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