В Улан-Удэ за гуляющих подростков во время локдауна ответят родители

На улицах города проводят рейды по выявлению детей без присмотра





В Улан-Удэ проводятся межведомственные рейды по выявлению несовершеннолетних до 14 лет, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей. В составе рейдовых групп – представители Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов города и г. Улан-Удэ, сотрудники УМВД и городского линейного отдела МВД РФ на транспорте.



- Проверка мест концентрации детей прошла на улицах центральной части Октябрьского района, микрорайонов Стеклазовод, Дивизионная, Левый берег, Бурвод, Аэропорт, Исток, Загорск, Восточный, в центре города, парках и скверах, остановках общественного транспорта, - сообщили в администрации города.



Законных представителей несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения, пригласили в территориальный орган отдела полиции для дальнейшего разбирательства.



- В ходе рейдов также проводились профилактические беседы с несовершеннолетними в возрасте 15-17 лет и взрослыми о правилах соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - отметили в ведомстве.



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Улан-Удэ напоминает родителям об административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.







фото: администрация города В Улан-Удэ проводятся межведомственные рейды по выявлению несовершеннолетних до 14 лет, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей. В составе рейдовых групп – представители Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов города и г. Улан-Удэ, сотрудники УМВД и городского линейного отдела МВД РФ на транспорте.- Проверка мест концентрации детей прошла на улицах центральной части Октябрьского района, микрорайонов Стеклазовод, Дивизионная, Левый берег, Бурвод, Аэропорт, Исток, Загорск, Восточный, в центре города, парках и скверах, остановках общественного транспорта, - сообщили в администрации города.Законных представителей несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения, пригласили в территориальный орган отдела полиции для дальнейшего разбирательства.- В ходе рейдов также проводились профилактические беседы с несовершеннолетними в возрасте 15-17 лет и взрослыми о правилах соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - отметили в ведомстве.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Улан-Удэ напоминает родителям об административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Напомним , в период локдауна детям до 14 лет нельзя находиться на улице без сопровождения родителей.фото: администрация города

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