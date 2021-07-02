Российская армия начала формирование мобилизационного резерва

В Бурятии резервистами планируется комплектовать отдельные воинские части, для поступления в резерв можно обращаться в центры занятости



В рамках проведения комплексной мобилизационной тренировки под руководством президента России военные начали работу по созданию мобилизационного резерва вооруженных сил страны, в состав которого включаются наиболее подготовленные граждане, пребывающие в запасе.



Работа резерва будет нацелена на оперативное наращивание сил при возникновении кризисных ситуаций, а также для решения отдельных задач в мирное время, в том числе по оказанию помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в республике гражданами, пребывающими в резерве, планируется комплектовать отдельные воинские части. Контракты о пребывании в резерве будут заключать в приоритетном порядке с сотрудниками частных охранных предприятий, выпускниками высших учебных заведений, прошедших обучение в военных учебных центрах по программам подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса, а также членами войсковых казачьих обществ.



Жителям Бурятии для поступления в резерв необходимо обратиться в центры занятости по месту проживания.



Фото: egov-buryatia.ru





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