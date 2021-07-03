В ДФО одобрили выделение Бурятии средств на борьбу с COVID-19

Республика получит почти 375 млн руб на поддержку сферы здравоохранения



Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках распределения президентской дальневосточной субсидии одобрил направление в 2021 году финансирования на поддержку сферы здравоохранения Бурятии в объеме 374,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Он обозначил первоочередные задачи, которые требуют финансирования. В итоге поддержаны решения о направлении средств на приобретение здания поликлиники №3 Улан-Удэ, включая необходимое оснащение, и поставке медицинского оборудования для 11 учреждений здравоохранения, в том числе для борьбы с COVID-19.



«Эта поддержка очень своевременна и важна для нас, потому что ресурсы системы здравоохранения максимально мобилизованы на борьбу с пандемией. Наш регион сейчас испытывает сложные времена – у нас один из самых высоких показателей заболеваемости по стране. Укрепление ресурсной базы здравоохранения сейчас - это не одна спасенная жизнь. Мы благодарны за поддержку Юрию Петровичу», - отметил Алексей Цыденов.



В 11 медучреждений Бурятии поставят: аппараты ИВЛ, рентген-аппараты, современные кровати и мониторы для реанимационных отделений, эндоскопическое оборудование. Общая стоимость оборудования оценивается в 258 млн рублей. Новая медтехника и аппаратура предназначена для городских поликлиник №2 и №3, городской больницы №4, Республиканской больницы им. Н.А. Семашко, Республиканской клинической инфекционной больницы, Больницы скорой медицинской помощи, Городского перинатального центра, Территориального центра медицины катастроф, Детской республиканской клинической больницы, Центра восточной медицины и Республиканского кожно-венерологического диспансера.



Также поддержано приобретение здания для размещения терапевтического отделения и женской консультации для городской поликлиники №3, включая необходимое оборудование и оснащение. Сейчас там располагается амбулаторный центр для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Ранее это здание в ЖК «Грин-Парк» предоставлялось в аренду. На 1 июля за его аренду и содержание из средств республиканского бюджета оплачено более 5,3 млн рублей.



Амбулаторный центр обслуживает 78 тысяч жителей города. Ежедневно в амбулаторном центре в разных зонах принимается до 400 человек. Центр полностью соответствует современным требованиям к медицинским организациям. После стабилизации эпидситуации с коронавирусной инфекцией там планируется создать акушерский центр амбулаторной хирургии.



Фото: /egov-buryatia.ru





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