Коронавирус в Бурятии вновь поставил новый рекорд

За сутки в республике зарегистрировали еще 334 больных

В Бурятии за сутки зарегистрировано 45 566 (+334) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, сообщает Роспотребнадзор Бурятии. Из них 51% (23 195) приходится на жителей Улан-Удэ.

- Из выявленных за прошедшие сутки больных – 230 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 188 га. По состоянию на 03.07.2021 число контактных лиц – 20 649 человек, - рассказали в ведомстве.

По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 41660 (+239) человек, дополнительно сняты с наблюдения 1008 чел.



- В стационарах Республики Бурятия получают лечение 3175 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2833. В отделениях реанимации находится 188 пациентов (из них старше 65 лет – 90), на ИВЛ – 143 пациента (из них старше 65 – 61), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 111, - рассказали в Минздраве РБ.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3543 коек: занято – 3175, свободно – 368 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,6%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19145 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1279 (+17) человек. Из них в возрасте до 65 лет – 2 чел, в возрасте 65 лет и старше - 15 чел.

В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 6821 человек, с нарастающим итогом – 1 149 021 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 1375 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 172 573 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.





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