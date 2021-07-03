03.07.2021
В Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей

В Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей

До 11 июля все непродуктовые магазины обязаны закрыться

Правительству Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей в период нерабочих недель, который продлится до 11 июля. Вопрос рассмотрели на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой в пятницу. 

 Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Бурятии складывается сложная ситуация с коронавирусом и правительством приняты ограничительные меры.

 - Мы просим согласовать закрытие федеральных торговых сетей для обеспечения эффективности ограничительных мер, а также обеспечения справедливости по отношению в региональным торговым компаниям, - сообщил Алексей Цыденов.

Предложение получило поддержку Минэкономразвития России, Минфина РФ, Роспотребнадзора РФ. 

Отметим, что после обращения Правительства Бурятии большинство федеральных торговых сетей приняли самостоятельное решение о приостановлении работы с 27 июня, начала действия ограничительных мер в республике. Сейчас это требование имеет обязательный характер для всех торговых сетей непродуктового сектора.



фото: правительство РБ

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