В Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей

До 11 июля все непродуктовые магазины обязаны закрыться

Правительству Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей в период нерабочих недель, который продлится до 11 июля. Вопрос рассмотрели на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой в пятницу.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Бурятии складывается сложная ситуация с коронавирусом и правительством приняты ограничительные меры.

- Мы просим согласовать закрытие федеральных торговых сетей для обеспечения эффективности ограничительных мер, а также обеспечения справедливости по отношению в региональным торговым компаниям, - сообщил Алексей Цыденов.

Предложение получило поддержку Минэкономразвития России, Минфина РФ, Роспотребнадзора РФ.



Отметим, что после обращения Правительства Бурятии большинство федеральных торговых сетей приняли самостоятельное решение о приостановлении работы с 27 июня, начала действия ограничительных мер в республике. Сейчас это требование имеет обязательный характер для всех торговых сетей непродуктового сектора.

фото: правительство РБ