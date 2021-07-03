В Бурятии найдена пропавшая улан-удэнка с ребенком

Вчера женщина вернулась домой, с ней и сыном все в порядке

Найдена 35-летняя жительница Улан-Удэ Татьяна Валуйская с восьмилетним сыном Романом, сообщают в МВД Бурятии.

Напомним, женщина вместе с ребенком ушла из дома по ул. Калашникова 28 июня и не выходила на связь с родственниками. Вчера гражданка самостоятельно вернулась домой. С ней и мальчиком все в порядке.

По ее словам, в течение нескольких дней она гостила у подруги в Заиграевском районе. Как отметили в ведомстве, нахождению пропавших способствовала информация об их розыске, размещенная в СМИ и соцсетях.

фото: МВД Бурятии