Жители двух улиц Улан-Удэ остались без света на 13 часов

Представители РЖД повредили кабель при проведении земляных работ
2 июля при проведении земляных работ представители РЖД повредили кабель, из-за чего произошло аварийное отключение электроэнергии у жителей ул. Волочаевская, ул. Железнодорожная.
Работы по восстановлению электроэнергии проводили до 3 июля. Время отключения составило почти 13 часов.
Фото: pixabay.com
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