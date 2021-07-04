Более 200 жителям Улан-Удэ напомнили о необходимости самоизоляции за прошедшие сутки

В городе проводятся рейды мобильных групп



В субботу, 3 июля, в ходе рейдов мобильных групп проведены профилактические беседы с 216 жителями Улан-Удэ о необходимости соблюдения режима самоизоляции и мер профилактики коронавирусной инфекции. Проверен 171 объект, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Всего по республике зафиксировано 147 случаев нарушения организациями и жителями Бурятии мер профилактики коронавирусной инфекции. При этом три организации нарушили требования режима ограничений. По всем фактам составлены административные протоколы.



Отдельное внимание проверяющих было обращено на федеральные торговые сети. Несмотря на решение федерального оперштаба по контролю ситуации с новой коронавирусной инфекцией о приостановлении работы региональных магазинов федеральных торговых сетей, магазины «Kari» и «Kari kids» продолжали работу 3 июля. Мобильная группа составила протокол о нарушении режима ограничительных мероприятий, магазины закрыты.



Такое же дело возбуждено в отношении кафе «Сытый волк». Как и для всех организаций общепита, этому заведению была одобрена работа только на доставку и вынос. Однако заведение было открыто для посетителей.



Продолжают круглосуточную работу посты контроля движения к местам массового отдыха. За прошедшие сутки на 12 блокпостах проверено 3708 транспортных средств. 187 автомобилей не смогли проехать посты за отсутствием подтверждающих документов. Всего с начала первой недели самоизоляции проверено более 18 тыс автомобилей.



«Вчера я посетил и проверил работу постов в Сотниково и в Кабанском районе. В этом направлении всегда активное движение, только в Сотниково за субботу проверено 1287 машин. Я благодарен муниципалитетам и ГИБДД за организацию работы. Особо хочу отметить Селенгинский район. Очень большая работа ведется районом для обеспечения безопасности своего населения. Пять постов организовано в районе, патрулируются водоемы, популярные места отдыха. В целом эта работа, я уверен, даст результат, и мы сможем остановить рост заболеваемости, - отметил руководитель штаба по координации работы мобильных групп Пётр Мордовской.



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