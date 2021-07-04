3 июля умерло 23 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией



В Бурятии за сутки зарегистрирован 331 новый случай коронавируса. 229 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Из них 51 % (23 308) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 20 978 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 3181 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2878. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 026 человек.



Первым компонентом привито 193 760 человек (26,9 %) от взрослого населения, 139 102 человека полностью привиты (19,3 %).



3 июля умерло 23 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



График работы мобильных пунктов вакцинации:



ГП №6

Мобильный прививочный пункт расположен в ТЦ "Сагаан Морин"

График работы : пн-пт 09:00-17:00, перерыв с 12:00-13:00

Вход со стороны Спорткомплекса.



ГП №2



Взрослая поликлиника Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 12.

Мобильный прививочный пункт, вакцинация I и II этап

Здание травмпункта каб. 1

Режим работы: пн-пт 8.30 —16.30, сб 8.30 - 15.00 по графику.



Способы записи на вакцинацию от COVID-19:



Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91;

Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77;

Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03;

Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301)46-54-1-17;



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