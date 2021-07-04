3 июля умерло 23 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией
В Бурятии за сутки зарегистрирован 331 новый случай коронавируса. 229 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям
Из них 51 % (23 308) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 20 978 человек.
В стационарах Бурятии получают лечение 3181 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2878. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 026 человек.
Первым компонентом привито 193 760 человек (26,9 %) от взрослого населения, 139 102 человека полностью привиты (19,3 %).
3 июля умерло 23 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.
График работы мобильных пунктов вакцинации:
ГП №6
Мобильный прививочный пункт расположен в ТЦ "Сагаан Морин"
График работы : пн-пт 09:00-17:00, перерыв с 12:00-13:00
Вход со стороны Спорткомплекса.
ГП №2
Взрослая поликлиника Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 12.
Мобильный прививочный пункт, вакцинация I и II этап
Здание травмпункта каб. 1
Режим работы: пн-пт 8.30 —16.30, сб 8.30 - 15.00 по графику.
Способы записи на вакцинацию от COVID-19:
Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91;
Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77;
Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03;
Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301)46-54-1-17;
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