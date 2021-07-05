Житель Бурятии ухитрился продать гашиш в изоляторе временного содержания

И к двум суткам административного ареста «оформил» себе пять лет условного лишения свободы



Пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Такое наказание вынес суд 34-летнему жителю Кабанского района Бурятии. Он признан виновным в «сбыте наркотических средств, совершенном в следственном изоляторе», сообщили в прокуратуре республики.



В судебном заседании установлено, что в июне 2021 года Кабанский районный суд назначил мужчине административное наказание в виде ареста сроком на двое суток. При помещении гражданина в изолятор временного содержания для отбывания наказания он тайно пронес наркотическое средство - гашиш для личного потребления. Находясь в камере, мужчина незаконно сбыл наркотическое средство двум заключенным.



Приговор вступил в законную силу.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.