В Бурятии на «ковидном фронте» без перемен

Более 300 случаев заражений и более 20 летальных исходов, колебания показателей минимальны



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 46 216. Это на 319 случаев больше, чем было в воскресенье. Из новых случаев 52% (23 409) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1326 человек, 24 – за минувшие сутки человек (в возрасте до 65 лет – три человека., в возрасте 65 лет и старше - 21 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 220 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 21 141 человек.



В стационарах получают лечение 3 250 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2916. В отделениях реанимации находится 184 пациента (из них старше 65 лет – 86), на ИВЛ – 126 пациентов (из них старше 65 – 64), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 94.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 18 340 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 42 104 (+176) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 590 коек: занято – 3 250, свободно – 340 коек. Занятость коечного фонда составляет 90,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4 561 человека, с нарастающим итогом – 1 161 021 человек.



Всего в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 194 132 человека. Завершили вакцинацию 139 410 человек.



Фото: pixabay.com





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