В Бурятии любители заграничных поездок пополняют бюджет штрафами

Они игнорируют лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР



В Бурятии специалистами республиканского управления Росптребнадзора возбуждено три административных дела в отношении граждан, прибывших из Австрии, Армении, Чехии. По результатам рассмотрения этих дел судами назначены административные штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.



Всего с начала года составлено 115 протоколов на вернувшихся из заграничных поездок. За невыполнение требований постановления главного государственного санитарного врача РФ и отсутствие результатов тестов на COVID-19 судами назначено штрафов на общую сумму 420 тысяч рублей. На рассмотрении находится еще 73 протокола.



Напомним, что граждане, прибывающие в Россию любым видом транспорта, должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс). После прибытия россияне должны дважды пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР через портала госулуг. Интервал между обследованиями должен составлять не менее суток. До получения результатов нужно соблюдать режим изоляции на дому.



За невыполнение требований об обязательном тестировании нарушителям грозят штрафы в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.



Фото: pixabay.com







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