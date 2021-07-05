В Бурятии с участием присяжных рассмотрят дело об убийстве в Клюквенной пади

В суд поступило одно из самых резонансных дел последних лет – об убийстве двух девушек в Кабанском районе



В Кабанский районный суд поступило резонансное уголовное дело по убийству тремя экс-сотрудниками полиции двух девушек в Клюквенной пади и покушении на убийство их подруги. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, следует из сообщения на сайте райсуда.







А 20 апреля 2020 года Евгений Инкин был освобожден из-под стражи в связи с прекращением в отношении его дела по обвинению в двойном убийстве. В мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль. Московские следователи отменили постановление бурятских следователей о прекращении в отношении него уголовного преследования, обосновав тем, что в отношении экс-полицейского необходимо провести более объективную проверку. Исходя из того, что тяжесть совершенных деяний у обвиняемого снова увеличилась, Басманный суд Москвы арестовал Евгения Инкина. Однако Мосгорсуд, рассмотрев его апелляционную жалобу, не нашел оснований для ареста и освободил обвиняемого.



К этому громкому делу народная молва, а затем и СМИ, приписали имя полковника милиции Владимира Казадаева. Однако Следственный комитет официально опроверг сведения о его причастности к двойному убийству в Клюквенной пади.



Фото: pixabay.com В Кабанский районный суд поступило резонансное уголовное дело по убийству тремя экс-сотрудниками полиции двух девушек в Клюквенной пади и покушении на убийство их подруги. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, следует из сообщения на сайте райсуда. Как информировал «Номер один» , весь 2020 год жители Бурятии следили за расследованием резонансного уголовного дела о двойном убийстве, совершенном еще в 2002 году. Тогда в местности Клюквенная падь Кабанского района милиционеры обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны двое: Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, и Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции. Их взяли под стражу.А 20 апреля 2020 года Евгений Инкин был освобожден из-под стражи в связи с прекращением в отношении его дела по обвинению в двойном убийстве. В мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль. Московские следователи отменили постановление бурятских следователей о прекращении в отношении него уголовного преследования, обосновав тем, что в отношении экс-полицейского необходимо провести более объективную проверку. Исходя из того, что тяжесть совершенных деяний у обвиняемого снова увеличилась, Басманный суд Москвы арестовал Евгения Инкина. Однако Мосгорсуд, рассмотрев его апелляционную жалобу, не нашел оснований для ареста и освободил обвиняемого.К этому громкому делу народная молва, а затем и СМИ, приписали имя полковника милиции Владимира Казадаева. Однако Следственный комитет официально опроверг сведения о его причастности к двойному убийству в Клюквенной пади.Фото: pixabay.com

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