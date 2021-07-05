В Бурятии дочь убила свою мать

Женщины часто употребляли спиртное и ссорились



В Бурятии 4 июля ночью в квартире одного из домов в поселке Каменск обнаружено тело 48-летней женщины с колото-резаным ранением бедра. По подозрению в совершении преступления задержана 23-летняя дочь покойной. Они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенного допроса девушка дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы; на основании собранных доказательств ей уже предъявлено обвинение, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемая проживала в квартире одного из домов в поселке Каменск вместе с матерью. Они нигде не работали, злоупотребляли спиртным, в состоянии алкогольного опьянения нередко ссорились. Вечером 3 июля к девушке в гости пришли знакомые молодые люди. Вместе они стали употреблять алкогольные напитки. Также к ним присоединилась мать.



Около полуночи во время застолья между женщиной и дочерью из-за незначительного повода на бытовой почве вновь произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им удар в бедро матери. Затем пьяная девушка вместе с приятелями покинула квартиру, не оказав потерпевшей помощь и оставив ее одну. Спустя непродолжительное время женщина от обильной кровопотери в результате полученных повреждений скончалась на пороге квартиры, пытаясь выйти наружу. Ее тело позже обнаружила соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Дочь потерпевшей по возвращении домой задержана прибывшими к месту происшествия сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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