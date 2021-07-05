В Улан-Удэ ищут 36-летнего горожанина

Вячеслав Филипповов в начале апреля ушел из дома на улице Ключевской и не вернулся





В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 36-летнего жителя столицы Бурятии Вячеслава Филиппова, который в начале апреля текущего года ушел из дома на улице Ключевской и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Приметы: азиатской внешности, на вид около 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения.



Был одет: пальто драповое до колен черного цвета, водолазка темно-синяя, джинсы синего цвета, туфли кожаные черные.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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