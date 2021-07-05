В Бурятии алиментщика нашли в картошке по следам от тапочек

Пристав заметил нервное поведение сожительницы мужчины и открытое окно



Батор Сыренов, ведущий дознаватель Заиграевского районного отделения судебных приставов Управления ФССП России по Бурятии стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса на звание «Лучший дознаватель» по итогам работы за 2020 год, сообщили в пресс-службе управления.



В УФССП он работает с сентября 2011 года, когда он был принят на должность ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) Октябрьского районного отдела судебных приставов Улан-Удэ. Через три года в связи служебной необходимостью переведен на должность дознавателя Заиграевского районного отдела судебных приставов, где и работает по настоящее время.



За 10 лет его службы было множество интересных и незабываемых случаев, об одном из них он вспоминает до сих пор: «Подозреваемый неоднократно не являлся на следственные действия, родственники скрывали его местонахождение. Выехал к подозреваемому по месту жительства. В доме меня встретила его сожительница и сказала, что гражданского супруга нет дома, но по ее взгляду и нервному перебиранию полотенца я сразу понял, что она лукавит. Выйдя на улицу и осмотрев ограду дома, я сразу же заметил, то что одно из окон открыто, а под ним были отчетливо видны свежие следы от тапочек, так как накануне прошел хороший дождь. Подозреваемый по уголовному делу за уклонение от уплаты алиментов скрывался между рядов высоких и густых картофельных кустов».



Батор Сыренов расследует и направляет в прокуратуру самые сложные уголовные дела. Он также оказывает методическую помощь коллегам со всех районов Ррспублики, однако самое сложное в работе дознавателя, по его мнению, это общение с недобросовестными должниками.



«Думаю, что самое сложное - убедить злостного должника по алиментам взять на себя ответственность по содержанию и воспитанию ребенка, то есть добровольно без какого-либо принуждения исполнять решения суда, так как бывших детей не бывает», - отмечает Батор Сыренов.



В настоящее время Батор Сыренов готовится ко второму этапу всероссийского конкурса, который пройдет в учебно-методическом центре Дальневосточного федерального округа на базе Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.



Фото: pixabay.com



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