В Улан-Удэ городские цветы оказались в законе

В УФАС не подтвердились жалобы на нарушения при закупке цветов для городских парков



Жалобы на нарушения требований законодательства о закупках при проведении конкурса на оказание услуг по поставке, посадке и уходу за цветочной рассадой и газоном в парках Улан-Удэ не подтвердились, сообщили в Бурятском УФАС.



Заказчиком закупки является муниципальная Дирекция по паркам культуры и отдыха, начальная цена контракта составляет 2,6 млн рублей. В конкурсной документации заказчик, наряду со стоимостным критерием (цена договора), предусмотрел нестоимостной критерий оценки заявок. В соответствии с ним баллы присваиваются, исходя из стоимости выполненных контрактов по аналогичным услугам. При этом наибольшее количество баллов получит участник, подтвердивший исполнение аналогичных контрактов на сумму от 6 млн рублей.



Предусмотренный заказчиком порядок оценки заявок отвечает требованиям законодательства о закупках и действует в равной степени в отношении всех претендентов на заключение контракта, что исключает ограничение конкуренции. Кроме того, требование дирекции о том, чтобы участник не являлся офшорной компанией, также является правомерным.



Таким образом, приведенные в поступивших от ООО «ОКС Плюс» и ООО «Статус» жалобах доводы признаны УФАС необоснованными, отметили в антимонопольном управлении.



Фото: pixabay.com



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