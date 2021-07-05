В Улан-Удэ занялись хаотичными рекламными вывесками

В столице Бурятии выявили 50 ошибок в размещении конструкций с рекламами



В Улан-Удэ выявили 50 нарушений по размещению рекламы. Среди них настенные панно, конструкции на ограждениях, крышные остановки и отдельно стоящие конструкции.

- Собственникам выданы предписания о демонтаже, из них исполнено 31, срок исполнения составляет один месяц, сообщают в Комитете по архитектуре и градостроительству. Также, после разъяснительной работы с предпринимателями, непосредственно на месте убрали 13 штендеров, - сообщили в администрации города.

Отметим, в столице Бурятии усилены рейды по выявлению неправильно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий. За первое полугодие 2021 года рейды прошли по улицам Смолина, Терешковой, проспекту 50-летия Октября, Борсоева и Бабушкина. В выездах принимают участие представители Комитета по архитектуре и градостроительству, районных администраций и Управления административного контроля Комитета городского хозяйства.



Напомним, с 6 сентября 2018 года на территории Улан-Удэ запрещено размещение информационных конструкций без согласования эскизного проекта с Комитетом по архитектуре и градостроительству города.

фото: администрация города