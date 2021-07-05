В Улан-Удэ произошла крупная авария в подаче электричества

Жители нескольких улиц на сутки остались без света

В столице Бурятии жители пожаловались на неполадки в электроснабжении. Некоторые горожане все еще ожидают подачу света, у других – регулярные сбои, из-за которых люди боятся за электроприборы. Как выяснилось, без света все еще остаются жители улиц Мокрова, Калашникова, Жердева, Ключевской, Тобольской, Кирзавода, Шумяцкого и др.

- Что за авария, полгорода без света, прямо в понедельник с утра? А резервных источников нет? – пишут горожане в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Когда свет нормально включат? Ни поесть, ни попить. Пожилой человек голодный сидит, - добавляют там же.

- Когда все-таки точно дадут свет? Кто-то знает? – вопрошают там же.

Как выяснилось, причиной оказалась авария.

- Ночью произошла крупная технологическая авария - вышли из строя кабельные линии от подстанции Сосновая - на сетях Россетей. Работают все бригады, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.

Как добавили в ведомстве, на данный момент поэтапно начали подключать всех потребителей в Октябрьском районе. Последствия аварии обещают устранить в течение часа.

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