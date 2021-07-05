В Улан-Удэ свыше 1500 тысяч собак после отлова выпустили на улицы

С марта спецслужбы обработали 1685 заявок от жителей города

Всего с 1 марта по 4 июля поступило 1685 заявок от жителей города, отловлено – 1895 особей. В Октябрьском районе – 447, Советском – 712 и Железнодорожном – 736. Сегодня, 5 июля, по заявкам горожан в 100-х мкр работают две бригады по отлову.

– Работа идет по графику. Определенные сложности внесла пандемия и локдаун, но работы продолжаются. Планируем привлечь дополнительную бригаду, решаем вопрос с приобретением автомобиля, дополнительных индивидуальных клеток и т. д., – сообщил директор ООО «Байкалагроветторга» Степан Башкуев.

Как отметили в администрации города, безнадзорные животные подлежат содержанию на срок не менее 17 дней.

- В течение 10 дней они на карантине, после чего проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней животных. В том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация, маркирование несмываемым метками. По истечении 17 дней безнадзорные животные возвращаются в прежнюю среду обитания согласно закону о гуманном отношении к животным, - рассказали в ведомстве.

Напомним, с 1 марта в городе работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат».

Компания по отлову безнадзорных животных работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.

Отметим, с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

фото: администрация города