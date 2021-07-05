В Улан-Удэ идет прочистка «ливневок» после обрушившихся дождей

Ливневые канализации забились песком, гравием и бытовым мусором

В столице Бурятии под влиянием южного циклона в июне выпало большое количество осадков. Как рассказали в пресс-службе администрации города, сложный рельеф города обуславливает появление потоков ливневых вод, которые несут собой песок, гравий, мусор, забивают ливневые канализации, сообщает Комитет городского хозяйства.

- Содержанием и очисткой ливневых канализацией занимается сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству», подведомственное учреждение Комитета городского хозяйства. Опытные специалисты комбината не только очищают ливневые канализации вручную и с помощью специальной установки, но ремонтируют их. – рассказали в Администрации Улан-Удэ.

В июне-июле был очищены ливневые каналы на улицах Цивилева, Гагарина, Комсомольская, Николая Петрова, Клыпина, Юного Коммунара, Лысогорская, Комарова, Гарнаева.

- Для прочистки длинных «узких» труб используется специальная каналопромывочная машина, которая подает давление до 160 атмосфер (бар) по узкому резиновому шлангу. Напор воды из него пробивает как «игла» все наносы и застои в канализационной трубе. С помощью данной машины были очищены ливневые трубы по ул. Ленина, Куйбышева, Кирова, Смолина, Коммунистическая, Борсоева, Маяковского, Королева, пр. 50-летия Октября. – добавили в ведомстве.

Общая протяженность городских дорог - более 550 км, включая грунтовые дороги. Однако, ливневой канализацией обеспечены 39 км автодорог города на 68 участках. Большую часть водостоков вдоль улично-дорожной сети города построили еще в советское время, и они имеет малую пропускную способность труб и лотков. В связи с этим их необходимо периодически прочищать от накопившегося песка, которым подсыпают дороги в зимний период, от листьев и бытового мусора, - отметили в администрации города.

фото: Администрация Улан-Удэ