Улан-Удэ готовится ко второму этапу реконструкции Гостиных рядов

Второй этап затронет скверы со стороны улиц Коммунистическая, Куйбышева и часть территории у Александровского сада



В Улан-Удэ сегодня в онлайн-формате состоялось очередное общественное обсуждение технического задания на разработку проектной документации благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции. Это вторая очередь реконструкции, первая – идет сейчас, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Площадь общественной территории у Гостиных рядов (вторая очередь реконструкции) составляет 1,5 гектара, в нее входят скверы со стороны улиц Коммунистическая, Куйбышева и часть территории у Александровского сада.



«Мы хотели бы видеть совершенно новый фонтан со стороны улицы Коммунистическая на месте существующего безликого фонтана. Он будет интересен тем, что на нем планируется разместить скульптурную композицию «Мальчик с птичкой» известного скульптора Геннадия Васильева в исполнении не менее известного скульптора Даши Намдакова. Эта работа вместе с фонтаном, несомненно украсит это место и сделает его привлекательным для горожан, как место уединённого, тихого отдыха» - рассказал главный архитектор Улан-Удэ Михаил Мясищев.



Также в рамках благоустройства планируется убрать хаотичную парковку, полностью заменить существующее мощение тротуарной плиткой в едином стиле с первой очередью - площадью Революции, разработать единую сеть пешеходных тротуаров, по возможности проложить велосипедные дорожки. Будет установление торшерное освещение, видеонаблюдение, посажены деревья, кустарники, обустроены газоны и цветочные клумбы. Кроме того, планируется устройство ливневой канализации и летний водопровод для зеленых насаждений.



«У нас в техническом задании предусмотрено устройство детской площадки с малыми архитектурными формами. Мы хотели бы посоветоваться, насколько такой объект будет уместен на территории окружающей Гостиные ряды – объекта культурного наследия федерального значения. Понятно, что площадка должна быть яркой, броской и притягательной для ребятишек, но вопрос в другом - будет ли правильным ее размещение в непосредственной близости с Гостиными рядами? Вероятнее всего, она будет диссонировать с аркадой фасада памятника истории и архитектуры», - отметил Михаил Мясищев.



В обсуждении участвовали представители Комитета по архитектуре и градостроительству, Комитета городского хозяйства, администрации Советского района и общественности и т.д. Предложения в проект технического задания можно направить в отдел городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству. Лучшие предложения будут заложены в основу проекта благоустройства общественной территории второго этапа.



Напомним, эта территория победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, планируемых к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ.



Фото: ulan-ude-info.ru



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