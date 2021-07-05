Житель Северобайкальска получил условный срок за дебош на станции

Он ударил транспортного полицейского, который мешал хулигану подлезать под вагоны



В Бурятии житель Северобайкальска приговорен к двум годам лишения свободы за нападение на сотрудника транспортной полиции, в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



По версии следствия и суда, при доставлении в отдел полиции для составления административного протокола нетрезвый 24-летний дебошир ударил сотрудника транспортной полиции, повредив при этом его форменное обмундирование. Это произошло днем 13 марта на территории парка станции Северобайкальск Восточно-Сибирской железной дороги.



Выяснилось, что нетрезвый гражданин перемещался по железнодорожным путям в неположенном месте. При этом он подлезал под вагоны, рискуя, тем самым, своей жизнью.



Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Фото: РЖД





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.